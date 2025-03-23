Дирижёра шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно прооперировали в Москве
Пианист Сергей Жилин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Москве экстренно госпитализировали и прооперировали дирижёра «Голоса», пианиста Сергея Жилина. Народного артиста России утром увезли в столичную больницу с сильной болью в брюшной полости.
«Он в больнице находится. У него острые боли начались, он обратился к скорой, скорая его отвезла. Потребовалось операционное вмешательство, но оно незначительное. Сейчас он уже в палате на терапии», — сообщила РИА «Новости» представитель Жилина.
В проекте «Голос» Сергей Жилин руководит оркестром «Фонограф-Симфо-Джаз». В 2019 году он был удостоен звания Народного артиста России.
Ранее Life.ru писал, что в Москве из-за проблем с сердцем экстренно госппитализировали известную российскую писательницу и общественного деятеля Алла Гербер. Она попала в больницу из-за аритмии. Сама Алла Ефремовна заявила, что надолго в медицинском учреждении не задержится и скоро сможет вернутся домой.