Дирижёра шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно прооперировали в Москве

В Москве экстренно госпитализировали и прооперировали дирижёра «Голоса», пианиста Сергея Жилина. Народного артиста России утром увезли в столичную больницу с сильной болью в брюшной полости.

«Он в больнице находится. У него острые боли начались, он обратился к скорой, скорая его отвезла. Потребовалось операционное вмешательство, но оно незначительное. Сейчас он уже в палате на терапии», — сообщила РИА «Новости» представитель Жилина.

В проекте «Голос» Сергей Жилин руководит оркестром «Фонограф-Симфо-Джаз». В 2019 году он был удостоен звания Народного артиста России.