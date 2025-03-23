Ослепла, оглохла и облысела: Разбитая раком Голубкина иссохла до 30 кг перед смертью в хосписе
Kp.ru: Актриса Лариса Голубкина провела последние дни в хосписе и весила 30 кг
Лариса Голубкина. Фото © АГН «Москва» / Любимов Андрей
Покойная звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина последние дни жизни провела в хосписе. Как рассказала подруга актрисы, продюсер Наталья Иванова, звезду туда в январе определила дочь Мария. До этого народная артистка РСФСР жила в пансионате «Сосны» на Николиной горе.
«И вот в последний раз я видела её осенью прошлого года — в начале октября. Приехала, Лариса Ивановна узнала меня, пообщались, но было видно, что ей тяжело вставать. И, тем не менее, она встала, потом села на кровать. А через 20 минут сказала, что устала», — вспоминает последнюю встречу с Голубкиной собеседница сайта MK.ru.
Из-за прогрессирующей онкологии актрисе присвоили паллиативный статус. Болезнь не поддавалась лечению, врачам оставалось лишь облегчить страдания. По данным kp.ru, перед смертью Голубкина не вставала с кровати, на её теле образовались пролежни. Артистка ничего не ела и не пила, похудела до 30 кг. Из-за нарушения работы мозга Лариса Ивановна ослепла и оглохла, из-за недуга она лишилась всех волос.
Напомним, актриса Лариса Голубкина умерла 22 марта. Последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» страдала от рака крови третьей стадии. Life.ru выяснил место и дату прощания с артисткой.