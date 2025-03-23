Ослепла, оглохла и облысела: Разбитая раком Голубкина иссохла до 30 кг перед смертью в хосписе

Покойная звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина последние дни жизни провела в хосписе. Как рассказала подруга актрисы, продюсер Наталья Иванова, звезду туда в январе определила дочь Мария. До этого народная артистка РСФСР жила в пансионате «Сосны» на Николиной горе.

«И вот в последний раз я видела её осенью прошлого года — в начале октября. Приехала, Лариса Ивановна узнала меня, пообщались, но было видно, что ей тяжело вставать. И, тем не менее, она встала, потом села на кровать. А через 20 минут сказала, что устала», — вспоминает последнюю встречу с Голубкиной собеседница сайта MK.ru.