Жена режиссёра избила звезду «Интернов» до сотрясения прямо на сцене театра в Москве

Актрису из «Интернов» Аллу Казакову избила коллега по сцене в Электротеатре имени Станиславского в Москве. По данным SHOT, чёрная кошка между ними пробежала в субботу после премьеры спектакля «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона».

К Казаковой после постановки подошла жена режиссёра Бориса Юхананова и начала отчитывать артистку за непрофессиональную игру. Она возмущалась, что от актрисы на сцене одни проблемы. В какой-то момент одних слов стало недостаточно и Юхананова пустила в ход кулаки. Казакову госпитализировали в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.