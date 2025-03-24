Жена режиссёра избила звезду «Интернов» до сотрясения прямо на сцене театра в Москве
SHOT: Жена режиссёра избила актрису из «Интернов» Аллу Казакову в Электротеатре
Алла Казакова. Фото © kino-teatr.ru
Актрису из «Интернов» Аллу Казакову избила коллега по сцене в Электротеатре имени Станиславского в Москве. По данным SHOT, чёрная кошка между ними пробежала в субботу после премьеры спектакля «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона».
К Казаковой после постановки подошла жена режиссёра Бориса Юхананова и начала отчитывать артистку за непрофессиональную игру. Она возмущалась, что от актрисы на сцене одни проблемы. В какой-то момент одних слов стало недостаточно и Юхананова пустила в ход кулаки. Казакову госпитализировали в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
А ранее российский актёр Павел Баршак, известный по сериалу «Убойная сила» и фильмам «Три мушкетёра» и «Ёлки-2», подрался с преследователем своей знакомой, который залез к ней в окно ночью. Артистка рассказала, что он психически нездоров и преследует её уже давно.