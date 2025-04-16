Один стресс: Стало известно, скольким россиянам пришлось уволиться с работы из-за болезней

54% россиян страдают от различных болезней из-за работы, потому что условия и график труда влияют и на психическое, и на физическое состояние человека. Однако чаще всего «рабочие» недуги связаны с высоким уровнем стресса и тревожности, следует из исследования, результаты которого публикует «Газета.ru».

По данным издания, 58% респондентов начинают испытывать ещё большее беспокойство по поводу работы, когда заболевают. Основные причины заключаются в страхе негативной реакции со стороны руководства на больничный (49%) и опасении по поводу снижения дохода (47%). Около трети россиян переживают из-за возможности пропустить важные события, а каждый пятый волнуется о снижении своей продуктивности.

23% опрошенных признались, что им приходилось увольняться из-за проблем со здоровьем. Наиболее распространёнными причинами стали заболевания спины и поясницы (19%). 14% респондентов сообщили о том, что покидали работу из-за постковидного синдрома. Столько же — из-за тяжёлых вирусных заболеваний, а также расстройств ЦНС. 5% оставляли должности из-за психических проблем.