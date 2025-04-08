Стало известно, сколько россиян увольняется из мести начальству

Почти 53% россиян задумываются об увольнении раз в год и реже. Причём в среднем рядовые сотрудники думают об уходе с работы чаще, чем руководители. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который HR-холдинг Ventra провёл среди аудитории «белых воротничков».

Так, выяснилось, что выгорание и хронический стресс (32%) — основная причина увольнения или мыслей о нём. Среди других поводов: отказ в повышении зарплаты (26%) и отсутствие карьерного роста (22%). Помимо того, каждый пятый (21%) не готов продолжать работать без признания со стороны коллег и начальства, а 18% — если не удаётся наладить баланс между работой и личной жизнью.

При этом почти 60% респондентов готовы уйти с текущей работы, если бы имели полную финансовую свободу: причём 31% из них ушёл бы в никуда, а 29% — перешли в другую компанию. Большинство опрошенных (49%) взвешенно подходят к решению об уходе с работы, а чуть меньше трети (29%) склонны к эмоциональному увольнению. 87% из тех, кто может поддаться эмоциям, — младшие специалисты или работники среднего звена.

«Однако у всех респондентов есть «красные линии», после перехода которых они готовы написать заявление об увольнении на следующий день. Большая часть работников не приемлют конфликты с переходом на личности (35,5%), оскорбления и харассмент (35%), а также невыплату зарплаты (29%)», — рассказали Life.ru в HR-холдинге.

Четверть опрошенных (24%) при конфликте с руководителем рассмотрят увольнение как способ мести. Причём больше половины из них (60%) так или иначе расскажут о ссоре с начальством: 31% оставит негативный отзыв о компании на специальных сайтах, 15% поделятся деталями конфликта публично, например в соцсетях, а 10% — распространят информацию среди бывших коллег.

Несмотря на возможные конфликтные ситуации, для большинства опрошенных (43%) всё-таки важно расстаться с работодателем на хорошей ноте.

«Всё больше работающих россиян готовы задуматься об увольнении, если их не устраивает карьерный рост, если они не чувствуют уважения со стороны коллег и не получают признания от начальства. Это говорит о том, что опрошенные нами работники стремятся найти работу по душе и постараться обрести баланс, не принося в жертву свои убеждения, ценности и чувство собственного достоинства», — отметила операционный директор Ventra Лусине Абгарян.

В опросе приняли участие более 1400 человек: от младших специалистов до топ-менеджмента.