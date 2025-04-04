Давайте уже после майских: HR-эксперт назвал лучший день для увольнения

Увольнение — для некоторых радостная процедура, а для некоторых — тяжёлая. Какие условия соблюсти, чтобы уйти без конфликта с работодателем, а также в какой день это сделать наиболее выгодно, Life.ru рассказал эксперт по кадровым вопросам, HR-директор сети магазинов музыкальных инструментов и оборудования «Музторг» Дмитрий Корнеев.

По его словам, и при уходе по собственному желанию, и при увольнении по инициативе работодателя надо учитывать ряд нюансов для защиты своих интересов.

1. Уволиться без конфликта, потому что негативные отзывы бывшего работодателя усложнят поиск нового места работы. Рекомендации по бесконфликтному увольнению следующие: Заранее проинформируйте руководство об увольнении — минимум за две недели, а лучше даже за месяц.

Обсудите с руководителем задачи и проекты, которые завершите до ухода из компании.

2. Уволиться так, чтобы не пострадать финансово. Получить максимум выплат помогут следующие рекомендации: Увольняйтесь первым числом следующего месяца, в этом случае расчёт отработанного времени будет полным.

При наличии бонусов за квартал, полугодие или год увольняйтесь на следующий месяц после окончания этих периодов — за счёт бонусных выплат средняя зарплата для начисления компенсации неиспользованного отпуска будет выше.

Увольняться лучше после длинных майских и январских праздников, тогда сумма отработанных дней не уменьшится на выходные и перенесённые праздничные дни.

Увольняться лучше во второй половине месяца, в этом случае определение количества неиспользованных дней отпуска будет округляться до целого месяца. Например, если отработать шесть месяцев и 12 дней, то засчитают только шесть месяцев для расчёта отпускных, а если шесть месяцев и 17 дней — то семь месяцев.

Если вы отработали менее года, увольняться лучше после отработки 11 месяцев — в этом случае компенсировать неиспользованный отпуск будут как при отработке 12 месяцев.

Перечисленные способы — это законные методы, чтобы максимизировать выплаты при увольнении, работодатель не сможет нарушить эти выплаты без риска получить последующую жалобу в трудовую инспекцию или суд на нарушение прав работника. Дмитрий Корнеев Эксперт по кадровым вопросам, HR-директор сети магазинов музыкальных инструментов и оборудования «Музторг»