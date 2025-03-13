Это поколение терпеть не может рутину: Как зумеры меняет правила игры в работе

Многие представители поколения Z признают, что не будут удерживаться на работе, которая не удовлетворяет их ожиданиям, и без колебаний уйдут, если она станет для них рутинной. Об этом молодые люди разных профессий рассказали в беседе с РИА «ФедералПресс».

«Там, где жизнь превращается в какую-то рутину, я угасаю, мне максимально такое неинтересно. Я с пелёнок привыкла жить в хаосе, потому что мои родители, как и я, творческие люди», — рассказала SMM-менеджер. Кристина Б.

Студентка журфака Екатерина С. рассказала, что представители её поколения не ставят работу выше своих личных амбиций, и считают это вполне приемлемым. Фотограф Сергей Д. добавил, что зумеры готовы посвящать время работе, если она приносит им радость, способствует их развитию и соответствует их ценностям. В противном случае у них не возникает причин продолжать оставаться на ней.

«Но если вся работа – одна сплошная рутина, то я предпочту увольнение. К тому же смена рабочей среды как будоражащее ощущение нового и неизвестного. Колется, но хочется», — отметила воспитательница Алина М., признав при этом, что постоянство в рабочих обязанностях помогает совладать с тревогой.