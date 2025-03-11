«Ищут поддержку на стороне»: Названа группа россиян, которые чаще всего ходят к психологу

Пандемия коронавируса изменила восприятие психологической помощи россиянами, однако массовое обращение к специалистам всё ещё не стало распространённым. В основном к психологам стремятся обращаться представители поколения Z (зумеры} и младшие миллениалы. Такие выводы были озвучены генеральным директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым на международном клубе «Валдай» в рамках обсуждения влияния CoViD-19 на жизнь общества.

Он отметил, что во время пандемии люди оказались запертыми в своих домах, что усугубило проблему одиночества из-за ограниченных возможностей для поиска партнёров и привело к увеличению случаев домашнего насилия.

«Между тем культура обращения за профессиональной психологической поддержкой пока не шагнула в массы. Проводниками осознанного отношения к своей жизни пока выступают представители наиболее молодых поколений — зумеры и младшие миллениалы, готовые искать поддержку на стороне, а не в своей семье», — говорится в презентации.

Фёдоров отметил, что до пандемии обращение к психологу воспринималось как стигма, создавая у людей ощущение, что они «не такие» и не должны делиться этой информацией. Однако коронавирусная обстановка изменила ситуацию, и теперь ментальное здоровье стало важным аспектом. Гендиректор ВЦИОМ добавил, что здоровье стало приоритетом на всех уровнях. Он отметил, что после эпидемии коронавируса россияне стали более осведомлены о диспансеризации. Также, по его словам, наблюдается рост телемедицины и цифровых методов контроля за здоровьем, что способствует переходу от офлайн-консультаций к онлайн-формату и активному использованию мобильных приложений для мониторинга здоровья.