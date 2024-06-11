Почти треть россиян игнорирует повторный приём у врача Опрос: Каждый третий россиянин заканчивает лечение после первых улучшений 11 июня, 19:29 Россияне не любят повторные приёмы у врачей. Обложка © freepik

Примерно треть опрошенных россиян прекращают лечение, предписанное врачом, уже после первых улучшений. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на данные исследования, проведённого ИНВИТРО и Скандинавским центром здоровья.

В целом многие граждане следуют рекомендациям докторов. В этом признались 45% респондентов. И только 10% предпочитают доверять собственной интуиции и советам из Сети. При этом 36% не приходят на повторный приём в больницу, если симптомы отступили. А 16% отказываются от дополнительной терапии в случае её высокой цены.

Четверть опрошенных россиян рассказали, что отказ от повторного приёма заканчивается плачевно: болезнь вновь напоминает о себе и срок лечения значительно увеличивается. 64% не пропускают приёмы в больнице, доверяя медицинским работникам и желая поскорее вылечиться. При этом половина россиян согласна на онлайн-консультацию, в которой их привлекают экономия времени и возможность не сидеть в очередях у медицинского кабинета.

"Практика показывает, что примерно 30% всех пациентов не приходят на повторный приём к своему лечащему врачу. Это большая проблема современной медицины. Следует помнить, что любое лечение требует контроля со стороны специалиста", — сказала изданию терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

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Авторы Татьяна Миссуми