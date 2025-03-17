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17 марта, 07:26

Россиянам назвали перспективные профессии с зарплатой от 200 тысяч

Эксперт Столповских: Перспективность профессии зависит от потребностей бизнеса

Грамотная оценка ситуации на рынке труда и прогнозирование трендов помогают чётко определить перспективность той или иной профессии, которая зависит от потребностей бизнеса. Об этом рассказала HRBP сервиса для безопасных сделок с проектными исполнителями Камилла Столповских.

По её словам, с учётом активного развития сферы искусственного интеллекта перспективными профессиями ближайших лет можно считать специалистов в области компьютерного зрения, разработчиков со знаниями ИИ и ML, дата-сайентистов, ИИ-тренеров и специалистов по автономным транспортным средствам.

«Эту гипотезу подтверждает уровень зарплат и темпы их роста — средний доход ML-разработчика составляет 205 000 рублей в месяц, а дата-сайентиста — 218 000 рублей, причём у последнего доход стабильно растёт каждое полугодие примерно на 16%», — отметила собеседница «Газеты.ru».

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Также она обратила внимание, что в сфере производственной робототехники в России не хватает около 60 тысяч специалистов, что указывает на всплеск спроса в ближайшее время. Кроме того, не исключено возвращение популярности HR-специалистов.

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Ранее россияне назвали желаемую зарплату для своих детей. Так, каждый десятый респондент ожидает, что его дети будут получать больше одного миллиона. Также Life.ru выяснил, как зумеры меняют правила игры в работе.

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Freepik

Борис Эльфанд
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