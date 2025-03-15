Россияне назвали желаемую зарплату для своих детей

Каждый десятый россиянин ждёт, что его дети будут получать больше 1 млн рублей. Об сообщает «Газета.ru» со ссылкой на опрос, в котором приняли участие более 1500 родителей из крупных городов.

Согласно данным исследования, только 7% респондентов устроил бы ежемесячный доход детей в диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей. 21% опрошенных не против, если их ребёнок будет зарабатывать от 100 до 150 тысяч рублей, а 23% рассчитывают на сумму в 150–200 тысяч рублей в месяц.

18% участников опроса хотели бы видеть доход своего ребёнка в пределах 200–300 тысяч рублей, 13% — от 300 до 500 тысяч рублей, 8% — от 500 до 1 миллиона рублей. Каждый десятый респондент ожидает, что его ребёнок будет зарабатывать свыше 1 миллиона рублей в месяц.

Наиболее высокие ожидания по поводу зарплаты (200 тысяч рублей и выше) выразили респонденты из Москвы (67%), Башкортостана (63%), Санкт-Петербурга (60%), Московской области (59%) и Челябинской области (55%). В то же время, меньше всего такие суммы называли участники из Свердловской области (36%), Нижегородской области (35%) и Татарстана (32%).

Интересно, что большинство опрошенных считают, что деньги не должны быть основным критерием при выборе профессии. Каждый второй респондент утверждает, что важнее понять, подходит ли профессия человеку и будет ли она ему нравиться. Четверть участников (26%) считает важным учитывать возможность самореализации в выбранной сфере, тогда как лишь 19% считают деньги главным фактором.