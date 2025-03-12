Усталость, агрессия, снижение мотивации: Названы признаки профессионального выгорания
Эксперт Зиннатуллина: С выгоранием на работе сталкивается почти половина россиян
С выгоранием на работе сталкивается почти половина россиян, поэтому эта проблема сегодня особенно актуальна, уверена бизнес-психолог Гульнара Зиннатуллина. По её словам, негативная ситуация особенно распространена среди людей, склонных к перфекционизму из-за высоких требований к себе.
«Выгорание сильнее всего поражает профессии, где приходится много взаимодействовать с людьми и брать эмоциональную ответственность за других. Это медики, учителя, психологи, соцработники, юристы, менеджеры и сотрудники креативных индустрий», — подчеркнула собеседница РИАМО.
Она также отметила, что на профессиональное выгорание указывают ряд признаков, среди которых снижение мотивации, деперсонализация, уменьшение производительности, эмоциональное истощение, постоянная усталость, проблемы со здоровьем, а также чувства сонливости, раздражительности, агрессии.
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