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12 марта, 15:25

Усталость, агрессия, снижение мотивации: Названы признаки профессионального выгорания

Эксперт Зиннатуллина: С выгоранием на работе сталкивается почти половина россиян

С выгоранием на работе сталкивается почти половина россиян, поэтому эта проблема сегодня особенно актуальна, уверена бизнес-психолог Гульнара Зиннатуллина. По её словам, негативная ситуация особенно распространена среди людей, склонных к перфекционизму из-за высоких требований к себе.

«Выгорание сильнее всего поражает профессии, где приходится много взаимодействовать с людьми и брать эмоциональную ответственность за других. Это медики, учителя, психологи, соцработники, юристы, менеджеры и сотрудники креативных индустрий», — подчеркнула собеседница РИАМО.

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Она также отметила, что на профессиональное выгорание указывают ряд признаков, среди которых снижение мотивации, деперсонализация, уменьшение производительности, эмоциональное истощение, постоянная усталость, проблемы со здоровьем, а также чувства сонливости, раздражительности, агрессии.

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Ранее психолог назвала эффективные способы побороть стресс, который провоцирует развитие тревоги, депрессии и ПТСР. Кроме того, россияне рассказали, как часто конфликтуют на работе.

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Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Борис Эльфанд
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