Усталость, агрессия, снижение мотивации: Названы признаки профессионального выгорания

С выгоранием на работе сталкивается почти половина россиян, поэтому эта проблема сегодня особенно актуальна, уверена бизнес-психолог Гульнара Зиннатуллина. По её словам, негативная ситуация особенно распространена среди людей, склонных к перфекционизму из-за высоких требований к себе.

«Выгорание сильнее всего поражает профессии, где приходится много взаимодействовать с людьми и брать эмоциональную ответственность за других. Это медики, учителя, психологи, соцработники, юристы, менеджеры и сотрудники креативных индустрий», — подчеркнула собеседница РИАМО.