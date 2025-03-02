Токсичность и выгорание: Россияне рассказали, как часто конфликтуют на работе
«Известия»: Почти 90% россиян сталкиваются с конфликтами на работе
За последние пять лет количество конфликтов на рабочем месте заметно возросло, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос компании Kontakt InterSearch. Наиболее часто споры возникают между обычными сотрудниками, а основными причинами этих разногласий являются токсичное поведение коллег и неопределённость в распределении обязанностей.
По данным опроса, у 88% россиян были разногласия на работе. Более половины сотрудников наблюдают такие конфликты хотя бы раз в месяц, а 37% становятся их участниками. Основными причинами ссор, которые могут привести к увольнению, считаются токсичные отношения, эмоциональное выгорание и предвзятое отношение. В связи с этим чуть больше половины руководителей были вынуждены уволить своих подчинённых, тогда как 41% работников приняли решение уйти самостоятельно.
Большинство сотрудников считают, что споры могут оказывать положительное влияние на рабочий процесс. Участники опроса отметили, что у них бывали ситуации, когда конфликты между коллегами способствовали нахождению эффективных бизнес-решений. Более того, они убеждены, что разногласия являются ключевыми элементами для достижения успеха компании. В качестве методов разрешения конфликтов они выделяют готовность к сотрудничеству, привлечение посредников, открытый диалог и поиск компромиссных решений.
Конфликты в рабочем коллективе зачастую возникают из-за того, что сотрудники приносят свои личные проблемы на рабочее место, считает врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Он объяснил, что многие пытаются справиться с эмоциональными переживаниями, связанными с семейными обстоятельствами и другими аспектами своей жизни.
«Рабочий коллектив зачастую связан не столько трудовыми, сколько межличностными процессами. Это подмена семейной жизни. Наиболее ярко это наблюдается в женских коллективах и чуть менее в мужских», — отметил эксперт.
Совсем другое дело, когда вместо ссор в коллективе царит дружеская атмосфера. Иногда хорошие отношения между коллегами могут перерасти в нечто большее. Ранее был проведён опрос, показавший, что 21% работодателей решительно запрещают сотрудникам встречаться. 66% опрошенных признались, что в их командах уже случались служебные романы. Главной причиной возникновения таких отношений респонденты назвали нехватку свободного времени.
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