Названы пять самых востребованных качеств, которые ценят работодатели в сотрудниках

Обладание пятью определёнными качествами делает сотрудника гораздо более привлекательным для работодателя. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на экспертов Роскачества.

Адаптивность и гибкость. Огромную ценность на рынке имеют те сотрудники, которые способны быстро переключиться с одной задачи на другую, а также находят нестандартные решения для рабочих задач. Такие работники могут внедрять принципы клиентоориентированного подхода, выводя компанию на новый этап развития.

Умение работать с искусственным интеллектом. Очень полезный навык в наше время. В ближайшем времени тенденция будет сохраняться как в РФ, так и в других странах.

Желание саморазвиваться. Эксперты считают, что работодателям в команде нужны игроки, которые постоянно становятся лучше. Некоторые компании даже готовы платить деньги за их обучение или договариваться с партнёрами о скидках на него.

Эмоциональный интеллект занимает одно из важных мест в списке критериев, на которые работодатели обращают внимание. Хотя профессиональные навыки и трудолюбие имеют значение, навыки межличностного общения играют ключевую роль во взаимодействии с коллегами и клиентами. Никому не нужны токсичные отношения в команде.

Готовность к офисной работе. Сотрудники часто любят работать удалённо, ведь никуда не надо ехать и проснуться можно позже. Однако наиболее эффективен гибридный формат, ведь он позволяет сохранять баланс между работой, домом и личной жизнью.

«Работодателей отталкивает, когда в резюме нет конкретных примеров профессиональных достижений и результатов. Такие компетенции как «ответственность», «исполнительность», «коммуникабельность» без подтверждений с точки зрения нанимателя выглядят неинтересно и не выделяют вас на фоне других кандидатов», — добавила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.