Опрос показал, как российские работодатели относятся к служебным романам на самом деле
TenChat: Почти половина работодателей в России не против служебных романов
Фото © «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk
По данным опроса, проведенного центром «Профессии будущего» совместно с деловой социальной сетью TenChat в преддверии Дня всех влюбленных, почти 42% работодателей не против романтических отношений между своими сотрудниками. Результаты были опубликованы в «Газете.Ru».
66% респондентов сообщили, что в их коллективах уже имели место служебные романы, и отметили, что это не сказалось на их рабочей эффективности. В то же время 21% работодателей выступили с запретом на такие отношения в своих организациях, а 12% не заметили никаких романтических связей среди сотрудников.
Основными причинами возникновения служебных романов респонденты указали нехватку свободного времени (33%), проблемы в личной жизни (28%) и совместную работу над проектами, способствующую более близкому знакомству (24%). 15% работодателей считают, что такие отношения возникают из-за нарушения профессиональных границ.
Среди рисков, связанных с романами на работе, 30% опрошенных отметили вероятность сплетен и манипуляций со стороны руководства. 22% полагают, что служебные романы могут привести к увольнению одного из сотрудников, а 20% считают, что это может вызвать конфликты в коллективе.
Мнения о необходимости запрета на романтические отношения среди работников разделились: треть работодателей считает, что это личное дело каждого, в то время как 12% уверены в необходимости строгих правил. 25% респондентов отметили, что такие ограничения могут подорвать доверие между начальством и подчиненными.
Если служебный роман все же возникнет, 39% компаний заявили, что не будут вмешиваться в личные дела сотрудников. 16,6% работодателей готовы лишить влюбленных работников премии, а 15% даже рассматривают возможность их увольнения.
К слову, на тему служебных романов в России проводились опросы и ранее. Согласно результатам одного из них, больше половины респондентов считают отношения на работе нормой. Стоит отметить, что почти треть граждан встречают свою судьбу именно на работе или учёбе. Другой опрос подтверждает это. Он свидетельствует о том, что каждый пятый служебный роман заканчивается свадьбой. Однако не все пары доходят до ЗАГСа, 45% из них всё же распадаются.