Опрос показал, как российские работодатели относятся к служебным романам на самом деле

По данным опроса, проведенного центром «Профессии будущего» совместно с деловой социальной сетью TenChat в преддверии Дня всех влюбленных, почти 42% работодателей не против романтических отношений между своими сотрудниками. Результаты были опубликованы в «Газете.Ru».

66% респондентов сообщили, что в их коллективах уже имели место служебные романы, и отметили, что это не сказалось на их рабочей эффективности. В то же время 21% работодателей выступили с запретом на такие отношения в своих организациях, а 12% не заметили никаких романтических связей среди сотрудников.

Основными причинами возникновения служебных романов респонденты указали нехватку свободного времени (33%), проблемы в личной жизни (28%) и совместную работу над проектами, способствующую более близкому знакомству (24%). 15% работодателей считают, что такие отношения возникают из-за нарушения профессиональных границ.

Среди рисков, связанных с романами на работе, 30% опрошенных отметили вероятность сплетен и манипуляций со стороны руководства. 22% полагают, что служебные романы могут привести к увольнению одного из сотрудников, а 20% считают, что это может вызвать конфликты в коллективе.

Мнения о необходимости запрета на романтические отношения среди работников разделились: треть работодателей считает, что это личное дело каждого, в то время как 12% уверены в необходимости строгих правил. 25% респондентов отметили, что такие ограничения могут подорвать доверие между начальством и подчиненными.

Если служебный роман все же возникнет, 39% компаний заявили, что не будут вмешиваться в личные дела сотрудников. 16,6% работодателей готовы лишить влюбленных работников премии, а 15% даже рассматривают возможность их увольнения.