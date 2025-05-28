В июне отпускные выплатят иначе. Как отдохнуть и не потерять в деньгах Многие работники собираются в отпуск в июне, но в 2025 году в этом месяце есть свои особенности. Когда выгоднее всего отдыхать и как использовать длинные выходные? 27 мая, 21:20 Юристы рассказали, как получить повышенные отпускные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Учитывая, что в июне всего 19 рабочих дней, а выходных — 11, то он совсем не привлекателен для отпуска, поскольку будет упущено много «отпускных». Об этом предупредил юрист Магомед Дзейтов.

— Для своевременного оформления выплат запрос на отпуск следует подавать минимум за 14 дней до его начала. Это необходимо для подготовки документов в финансовом отделе. Обратите внимание: непрерывная часть отпуска должна длиться не менее 14 календарных дней, остальные дни можно использовать отдельно, согласовав график с работодателем, — рассказал Магомед Дзейтов.

Чтобы продлить июньские выходные, юрист предлагает рассмотреть два варианта планирования отпуска. Вариант 1: короткий отпуск с максимальным эффектом. Оформив отпускные дни с 9 по 11 июня (3 рабочих дня), вы сможете отдыхать 9 дней подряд — с 7 июня (суббота) по 15 июня (воскресенье). Это позволит захватить предшествующие и последующие выходные.

Вариант 2: пятидневный отпуск для длительного отдыха. Если взять отпуск с 16 по 20 июня (5 рабочих дней), общий период отдыха составит 11 дней — с 12 июня (четверг) по 22 июня (воскресенье). Такой вариант идеален для путешествий. Финансовый пример для дохода 100 000 рублей в месяц (после налогов). При оформлении 3-дневного отпуска: примерно 11 000 рублей (отпускные) + 84 210 рублей (зарплата за отработанные дни). Итого ежемесячная выплата составит 95 210 рублей. Разница с обычным доходом: минус 4790 (компенсация за дополнительный отдых).

— Таким образом, даже при сокращении зарплаты на 4,8% вы получаете возможность продлить отпуск почти на неделю. Выбор зависит от приоритетов: сэкономить или увеличить время для восстановления сил, — добавил Магомед Дзейтов.

Юрист Елена Кузнецова отметила, что сотрудники определённых предприятий имеют право на дополнительные дни отпуска. Так, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются людям, которые трудятся на предприятиях с вредными и опасными условиями труда, людям, имеющим особый характер работы, а также работникам с ненормированным рабочим днём. Такое же право есть и у тех, кто трудится в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

— Стоит отметить, что ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск по любому из оснований, кроме отпуска за работу во вредных или опасных условиях, можно получить авансом. В принципе многие вопросы можно решить по согласованию с работодателем. Бывает, что в компании есть внутренние правила, которые касаются дополнительных отпусков. Например, это может быть поощрением за успехи в работе, или такое право есть у определённых сотрудников. Так, разные меры поддержки получают работающие пенсионеры или молодые мамы. В целом же выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, где нет праздничных дней и дополнительных выходных. В этом случае общий доход будет больше, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева