Не игнорируйте симптомы: Россиянам объяснили, как справиться с профессиональным выгоранием
Эксперт Кукуев: Отпуск поможет справиться с профессиональным выгоранием
Мужчина устал от работы. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Чтобы справиться с профессиональным выгоранием, для начала необходимо признать наличие проблемы. А это довольно трудно, поскольку многие долго игнорируют симптомы, делая вид, что всё в порядке. В итоге наступает сильное переутомление или даже обморок, предупредил тренер по импровизации и публичным выступлениям Игорь Кукуев.
По его словам, для разрешения кризиса стоит взять полноценный отпуск, а не ограничиваться несколькими выходными. Также полезно обратиться к психологу. А ещё важно изменить отношение к работе: научиться делегировать задачи, устанавливать границы и не пахать 24/7.
Не менее важно уметь отказываться от задач, которые вас переутомляют или выходят за рамки обязанностей. Также необходимо заботиться о себе: скорректировать режим, заниматься спортом, правильно питаться и гулять на свежем воздухе. Все эти действия помогают восстановить силы и вернуть баланс, подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».
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