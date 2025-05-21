Не игнорируйте симптомы: Россиянам объяснили, как справиться с профессиональным выгоранием

Чтобы справиться с профессиональным выгоранием, для начала необходимо признать наличие проблемы. А это довольно трудно, поскольку многие долго игнорируют симптомы, делая вид, что всё в порядке. В итоге наступает сильное переутомление или даже обморок, предупредил тренер по импровизации и публичным выступлениям Игорь Кукуев.

По его словам, для разрешения кризиса стоит взять полноценный отпуск, а не ограничиваться несколькими выходными. Также полезно обратиться к психологу. А ещё важно изменить отношение к работе: научиться делегировать задачи, устанавливать границы и не пахать 24/7.