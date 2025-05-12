Эксперт назвал четыре сигнала эмоционального истощения, которые нельзя игнорировать

Основатель ИИ-сервиса ментального здоровья Via MD Магомед-Амин Идилов поделился ключами к распознаванию скрытого эмоционального истощения, которое может подтачивать силы незаметно. Об этом сообщает «Газета.ru»

Первый маркер – усталость, которая не проходит даже после полноценного отдыха. По словам эксперта, это не физическое бессилие, а ощущение, что даже небольшие задачи требуют колоссальных усилий. Вы словно проталкиваете себя через день.

Второй сигнал – беспричинная вспыльчивость. Растёт внутреннее напряжение, мелочи начинают выводить из себя. Если привычные рабочие или бытовые ситуации стали вызывать резкую негативную реакцию – это повод задуматься о состоянии своих ресурсов.

Третий симптом – снижение концентрации и памяти. Трудно сфокусироваться, появляются ошибки там, где раньше их не было, забываются важные детали. Идилов подчёркивает: это не просто усталость, а признак того, что мозг и психика работают на пределе без достаточных ресурсов.

«Когнитивное истощение — это не просто следствие усталости. Это сигнал, что организму и психике не хватает ресурсов для нормальной работы», — добавил Идилов.

Четвёртый, пожалуй, самый коварный маркер – чувство внутренней опустошённости. Не грусть или тревога, а именно отсутствие ярких чувств: нет радости, интереса, мотивации. Опасно, потому что к такому состоянию легко привыкнуть, приняв его за норму и упуская шанс получить помощь.

«Эмоциональное истощение — это не слабость, а естественная реакция организма на перегрузку. Чем раньше вы ее заметите, тем проще восстановить силы», — заключил эксперт.