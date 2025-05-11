Утешение из детства: Психолог объяснила, почему одни заедают стресс, а другие теряют аппетит

Пока одни во время неприятных переживаний хватаются за шоколадки, как за спасательный круг, другие забывают о еде совсем. Психолог Дарья Яушева в беседе с Life.ru объяснила, почему в состоянии стресса люди делятся на два непримиримых лагеря – «обжор» и «голодающих».

Эксперт утверждает, что такое поведение связано с реакцией нашей нервной системы на кризисные ситуации. По её словам, у одних стресс вызывает сильнейшую тревогу и, как следствие, неконтролируемый голод. В этом случае еда превращается в своеобразный антидепрессант, способный быстро, хоть и ненадолго, успокоить бушующие нервы.

Если у человека стресс вызывает тревогу и голод – еда становится способом успокоиться, который запускает дофаминовый отклик. У других – наоборот, активируется реакция «бей или беги», при которой пищеварение «выключается». Кровь отходит от ЖКТ к мышцам и аппетит пропадает. Дарья Яушева Психолог

Но дело не только в нервах, добавила психолог. Важную роль играют и детские воспоминания, привычки и сценарии, которые формировались годами. Если в детстве родители утешали ребёнка вкусностями, то во взрослой жизни мозг автоматически будет искать спасение в еде. И наоборот, если рёбенка с малых лет учили «держаться» и подавлять свои потребности, то во время стресса он, скорее всего, потеряет аппетит.

Специалист подчеркнула, что в конечном итоге каждый из нас адаптируется к стрессу по-своему, выбирая наиболее привычную и, как кажется, эффективную стратегию.