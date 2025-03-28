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28 марта, 16:32

Вплоть до инсульта: Названы опаснейшие последствия хронического стресса

Врач Зинчева: Хронический стресс может привести к гипертонии и ишемии

Хронический стресс может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, в том числе к гипертонии, ишемической болезни сердца и даже к инсульту. Об этом предупредила врач-невролог и сомнолог Ольга Зинчева. Она отметила, что при стрессе организм мобилизует свои ресурсы для борьбы с опасностью, что приводит к повышенному напряжению.

«Под влиянием стресса могут проявляться или усиливаться различные психосоматические заболевания: головные боли, расстройство сна, бессонница. Если стресс приобретает хронический характер, то может развиться депрессия и различные тревожные расстройства», — подчеркнула эксперт.

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Кроме того, хронический стресс может ударить по иммунитету человека и спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний. Также от недуга страдает ЖКТ, поэтому могут возникнуть язвенная болезнь и синдром раздраженного кишечника, заключила собеседница «Газеты.ru».

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Ранее диетолог назвала лучше напитки в борьбе против стресса. Так, по её словам, зелёный чай и кефир способствуют снятию недуга. Кроме того, названы виды спорта, которые лучше всего побеждают стресс.

Обложка ©

pixabay / Frank_Rietsch

Борис Эльфанд
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