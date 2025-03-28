Вплоть до инсульта: Названы опаснейшие последствия хронического стресса

Хронический стресс может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, в том числе к гипертонии, ишемической болезни сердца и даже к инсульту. Об этом предупредила врач-невролог и сомнолог Ольга Зинчева. Она отметила, что при стрессе организм мобилизует свои ресурсы для борьбы с опасностью, что приводит к повышенному напряжению.