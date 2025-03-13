Названы виды спорта, которые лучше всего побеждают стресс

Нехватка физической активности может негативно сказаться на качестве жизни и повысить уровень стресса. В борьбе с подавленным состоянием особенно эффективно себя показывают такие виды спорта, как бег, плавание, танцы, йога и сквош, рассказал психолог Владимир Гречко.

Йога

«Занятия йогой — один из самых популярных способов для улучшения ментального состояния, и не зря. Этот тип физической нагрузки способствует выработке эндорфинов <...> естественным образом улучшающим настроение и снижающим чувство тревоги. Регулярные практики помогают снять мышечное напряжение, которое часто возникает вследствие хронического стресса. <...> Йога способствует выравниванию осанки, раскрытию плечевого пояса, что положительно может сказываться на уверенности в себе», — объяснил он в беседе с «Газетой.ru».

Бег

О пользе беге написаны целые книги, где много внимания уделяется такому явлению, как «эйфория бегуна» — состоянию, при котором активно выделяются эндорфины. Кроме того, большинство бегунов предпочитают пробежки на открытом воздухе, а природа сама по себе оказывает успокаивающий эффект.

Сквош

Игра с отбиванием ракеткой отскакивающего от стены мяча — один крайне популярных видов сбросить накопленное напряжение в мышцах. Кроме того, сквош требует полного погружения в процесс: игрок должен отслеживать траекторию и предугадывать полёт мяча, что позволяет формироваться нейронными связям и помогает отвлечься от насущных проблем.

Танцы

У танцев, по словам эксперта, заметное лидерство среди видов физической активности, так как они позволяют человеку выразить любые эмоции в движении. Также они требуют концентрации на ритме и музыке, что отдалённо напоминает медитацию и позволяет избавиться от накопившихся за день негативных эмоций.

Плавание

Основное достоинство плавание — пребывание в водной среде. Вида, напоминает Гречко, обладает потрясающими релаксирующими свойствами, успокаивая центральную нервную систему, а при контакте с ней в человеческом организме запускается множество положительных физиологических процессов — снижается кровяное давление, выравнивается дыхание, снижается нагрузка на позвоночник и сосуды. В совокупности это приводит к стабильному росту настроения.