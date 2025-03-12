«Режим автопилота»: Психотерапевт раскрыл неочевидную причину ожирения
Психотерапевт Ответчиков: Стресс провоцирует срывы на нездоровое питание
Хронический стресс, который может быть вызван конфликтами, переутомлением, недосыпом и другими причинами, провоцирует срывы на нездоровое питание, препятствуя рациональному мышлению человека. Об этом рассказал психотерапевт Центра когнитивного здоровья ФМБА России Михаил Ответчиков.
По его словам, человек в стрессе склонен совершать необдуманные поступки, в том числе налегать на нездоровую пищу, что в итоге вредит ЗОЖ. Однако подобное поведение объясняется эволюцией, которая заставила человека при чрезвычайных ситуациях принимать решения, не тратя время на размышления, подчеркнул собеседник kp.ru.
«Сейчас же, когда мы сталкиваемся с постоянными перегрузками на работе, проблемами в личной жизни, хронической тревогой, тоже запускается такой механизм. И мозг переключается на автоматические, привычные способы реагирования вместо того, чтобы искать более рациональный выход из ситуации. Это и есть тот самый переход в «режим автопилота», — отметил эксперт.
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