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Регион
12 марта, 15:44

«Режим автопилота»: Психотерапевт раскрыл неочевидную причину ожирения

Психотерапевт Ответчиков: Стресс провоцирует срывы на нездоровое питание

Хронический стресс, который может быть вызван конфликтами, переутомлением, недосыпом и другими причинами, провоцирует срывы на нездоровое питание, препятствуя рациональному мышлению человека. Об этом рассказал психотерапевт Центра когнитивного здоровья ФМБА России Михаил Ответчиков.

По его словам, человек в стрессе склонен совершать необдуманные поступки, в том числе налегать на нездоровую пищу, что в итоге вредит ЗОЖ. Однако подобное поведение объясняется эволюцией, которая заставила человека при чрезвычайных ситуациях принимать решения, не тратя время на размышления, подчеркнул собеседник kp.ru.

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«Сейчас же, когда мы сталкиваемся с постоянными перегрузками на работе, проблемами в личной жизни, хронической тревогой, тоже запускается такой механизм. И мозг переключается на автоматические, привычные способы реагирования вместо того, чтобы искать более рациональный выход из ситуации. Это и есть тот самый переход в «режим автопилота», — отметил эксперт.

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Freepik / shurkin_son

Борис Эльфанд
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