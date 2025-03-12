«Режим автопилота»: Психотерапевт раскрыл неочевидную причину ожирения

Хронический стресс, который может быть вызван конфликтами, переутомлением, недосыпом и другими причинами, провоцирует срывы на нездоровое питание, препятствуя рациональному мышлению человека. Об этом рассказал психотерапевт Центра когнитивного здоровья ФМБА России Михаил Ответчиков.

По его словам, человек в стрессе склонен совершать необдуманные поступки, в том числе налегать на нездоровую пищу, что в итоге вредит ЗОЖ. Однако подобное поведение объясняется эволюцией, которая заставила человека при чрезвычайных ситуациях принимать решения, не тратя время на размышления, подчеркнул собеседник kp.ru.