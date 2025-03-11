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11 марта, 15:25

«Очень негативный эффект»: Толстяков предупредили об опасности тренировок

Диетолог Соломатина: Тренировки без подготовки очень опасны при ожирении

Физическая активность необходима при ожирении, однако интенсивные тренировки без подготовки очень опасны для здоровья, предупредила диетолог Елена Соломатина. По её словам, толстые люди страдают не только от самого лишнего веса, но и от сопутствующих недугов, поэтому дополнительная нагрузка может усугубить работу органов, в том числе сердца и суставов.

«Поэтому если просто отправить человека с ожирением, с лишним весом без подготовки в спортзал, где занимаются люди, не имеющие этих проблем, мы можем получить очень негативный эффект», — подчеркнула эксперт.

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Она также отметила в интервью 360.ru, что для людей ожирением в процессе тренировок крайне важен врачебный контроль и специальные программы. Кроме того, важно помнить, лишний вес провоцирует психологический дискомфорт. Диетолог рекомендовала толстым людям обратить внимание на ЛФК и бассейн.

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Ранее врач предупредила о риске ожирения из-за «запойного» просмотра сериалов по ночам. Тем временем эндокринолог назвала сладости, которые вы можете позволить себе даже на диете.

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Борис Эльфанд
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