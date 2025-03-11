«Очень негативный эффект»: Толстяков предупредили об опасности тренировок

Физическая активность необходима при ожирении, однако интенсивные тренировки без подготовки очень опасны для здоровья, предупредила диетолог Елена Соломатина. По её словам, толстые люди страдают не только от самого лишнего веса, но и от сопутствующих недугов, поэтому дополнительная нагрузка может усугубить работу органов, в том числе сердца и суставов.

«Поэтому если просто отправить человека с ожирением, с лишним весом без подготовки в спортзал, где занимаются люди, не имеющие этих проблем, мы можем получить очень негативный эффект», — подчеркнула эксперт.