Не только спорт и ПП: Психолог дала советы по эффективному похудению к лету
Психолог Метальникова советует забыть о зависти и ревности ради похудения к лету
Вы и не заметите, как наступит лето, поэтому уже сейчас можно привести себя в порядок к его приходу. В процессе похудения важна не только физическая активность с питанием, но и психологический аспект. Об этом сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Александра Метальникова.
Прежде всего следует насытить свой организм кислородом, прибегнув к дыхательным гимнастикам. Далее стоит задуматься о питании, добавляя в свой рацион клетчатку и белок. Важно также снизить количество потребляемых быстрых углеводов, поскольку для фигуры это вредно.
«Сон крайне важен для хорошего самочувствия и хорошей фигуры. Если хочется сладенького, сначала стоит проверить, нет ли на самом деле жажды или желания спать. Потом необходимо проверить, не хочется ли подышать свежим воздухом. Всё это в любом порядке», — отметила психолог.
Зависть, ссоры, ревность и ругань абсолютно не способствуют похудению. Впустите в свою жизнь тепло, искренность, дружелюбие и позитив вместо них, советует специалист. Это даст вам бесценный источник энергии весной, когда тревога и страх могут обостриться.
«Здесь на помощь придут знания о микробиоме и психобиотиках. Наша микрофлора — это 80% иммунитета и 99% нашего самочувствия и самоощущения. Поэтому не следует губить свои бактерии, нужно их любить и кормить полезными веществами. Например, дышать маслом лаванды, хорошо спать, делать гимнастику, общий массаж. Это хорошо расслабляет и укрепляет нервную систему, снимает тревоги и страхи», — рекомендует эксперт.
Важно также следить за уровнем своего стресса. Ранее врач рассказала, какой алгоритм следует использовать для борьбы со стрессом. Специалист утверждает, что половину успеха гарантирует вам качественный ночной отдых. Длиться он должен не менее 8 часов.
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