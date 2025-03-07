Не только спорт и ПП: Психолог дала советы по эффективному похудению к лету

Вы и не заметите, как наступит лето, поэтому уже сейчас можно привести себя в порядок к его приходу. В процессе похудения важна не только физическая активность с питанием, но и психологический аспект. Об этом сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Александра Метальникова.

Прежде всего следует насытить свой организм кислородом, прибегнув к дыхательным гимнастикам. Далее стоит задуматься о питании, добавляя в свой рацион клетчатку и белок. Важно также снизить количество потребляемых быстрых углеводов, поскольку для фигуры это вредно.

«Сон крайне важен для хорошего самочувствия и хорошей фигуры. Если хочется сладенького, сначала стоит проверить, нет ли на самом деле жажды или желания спать. Потом необходимо проверить, не хочется ли подышать свежим воздухом. Всё это в любом порядке», — отметила психолог.

Зависть, ссоры, ревность и ругань абсолютно не способствуют похудению. Впустите в свою жизнь тепло, искренность, дружелюбие и позитив вместо них, советует специалист. Это даст вам бесценный источник энергии весной, когда тревога и страх могут обостриться.

«Здесь на помощь придут знания о микробиоме и психобиотиках. Наша микрофлора — это 80% иммунитета и 99% нашего самочувствия и самоощущения. Поэтому не следует губить свои бактерии, нужно их любить и кормить полезными веществами. Например, дышать маслом лаванды, хорошо спать, делать гимнастику, общий массаж. Это хорошо расслабляет и укрепляет нервную систему, снимает тревоги и страхи», — рекомендует эксперт.