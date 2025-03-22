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22 марта, 14:19

Вырабатывают гормон радости: Названы лучше напитки в борьбе против стресса

Диетолог Писарева: Зелёный чай и кефир способствуют снятию стресса

Зелёный чай и кефир способствуют снятию стресса. Помочь при негативном состоянии могут также чай с ромашкой, полезный для сердца липовый чай и напитки с мелиссой и мятой. Об этом рассказала врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

По её словам, зелёный чай, содержащий аминокислоты L-теанин и витамин C, положительно влияет на организм, однако пить его можно не более 3-4 раз в день. Не менее полезно при стрессе и какао. Тем не менее в 100 граммах какао содержится 230 килокалорий, поэтому лучше ограничиться одной чашкой в день. Такая же норма для кефира.

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«Кефир положительно влияет не только на функции кишечника, но и помогает снижать уровень нервозности, тревожности. Также в нём содержится триптофан. Это аминокислота, из которой образуется серотонин — гормон хорошего настроения и радости», — отметила собеседница «Москвы 24».

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Ранее диетолог назвала самые полезные виды чая, способные спасти даже от рака и диабета. Также россиян предупредили о недугах, при которых опасно пить зелёный чай.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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