Названы наиболее опасные и «безопасные» вина для диабетиков

Сладкие креплёные вина представляют наибольшую опасность для людей, страдающих от диабета, предупредил доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок. По его словам, виноградный спирт с большим количеством сахара в сочетании с алкоголем создаёт избыточную нагрузку на поджелудочную железу и печень.

Эксперт отметил, что десертные полусладкие вина могут содержать от 50 до 120 граммов сахара на литр, сладкие — около 150 граммов, а ликёрные — от 210 до 300 граммов, что может привести к значительному увеличению сахара в рационе. Однако добавление этанола не предотвратит скачки сахара в крови после употребления этих напитков.

Кроме того, по словам технолога, сухие натуральные вина, в которых содержание сахара не превышает четырёх граммов на литр, считаются наиболее «безопасными» для диабетиков. Тем не менее их тоже следует употреблять умеренно: до двух раз в неделю по 150–200 миллилитров.