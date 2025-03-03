Пятница-развратница: Наркологи рассказали, в какой день россияне пьют чаще и почему

Сегодня в Госдуме выступили с предложением запретить в стране продажу алкоголя по воскресеньям. Однако, как оказалось, чаще всего россияне пьют спиртное вовсе не в этот день недели. Специалисты сошлись во мнении, что пик алкогольного буйства приходится на пятницу. Наркологи объяснили Life.ru, поможет ли законопроект решить проблему пьянства.

Пьют в любой день, больше по пятницам. Но в связи с чем они хотят запретить продажу по воскресеньям? Если человек опохмеляется в воскресенье, так он просто закупится в субботу, заранее. Вспомните, когда начались ограничения по продаже алкоголя в вечернее время. Люди с тележками в крупных торговых центрах бежали и кричали: «Пропустите меня, пожалуйста, пропустите!» Я лично неоднократно был свидетелем этого. То есть людей, злоупотребляющих алкоголем, такие меры точно не остановят. Алексей Казанцев Нарколог

Казанцев подчеркнул, что он поддерживает введение ограничений по времени продажи алкоголя. Также нарколог предложил убрать алкомаркеты и разливухи подальше от жилых домов. Однако специалист не видит логической цепочки между пьянством в России и запретом продажи алкоголя по воскресеньям. С ним не согласен врач-психиатр, нарколог Василий Шуров, который одобряет введение законопроекта и видит в нём смысл.

«В воскресенье люди приходят в себя. Логика в этом есть. Большинство случаев алкоголизации происходит в выходные дни. Употребление алкоголя — это, конечно, проблема. Я бы, может быть, разделил выходные, особенно в некоторых регионах, где у нас идёт чудовищная алкоголизация населения со всеми её последствиями. <...> Один трезвый день — это уже хорошо», — сказал Шуров.

Психиатр указал, что пьющим людям порой необходима медицинская помощь, чтобы нормализовать состояние к началу рабочей недели. Именно поэтому и выбрано воскресенье в качестве дня запрета на продажу. Обычно пьянствовать начинают в пятницу, к субботе достигается «пик» гулянки, а в воскресенье «самые стойкие» начинают добивать организм.