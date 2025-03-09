Тревожность и головокружение: Названы болезни, при которых опасно пить зелёный чай
Диетолог Шебедя: Людям с гипертонией и глаукомой противопоказан зелёный чай
Зелёный чай обладает большим количеством полезных свойств. Однако при чрезмерном потреблении могут возникнуть проблемы со здоровьем, рассказала диетолог Екатерина Шебедя. По её словам беременным и людям с гипертонией и глаукомой точно стоит избегать этого напитка.
«Избыточное потребление кофеина может вызвать учащенное сердцебиение, раздражительность, тревожность, нарушения сна и головокружение», — отметила Шебедя в беседе с URA.ru.
Она также отметила, что катехины, содержащиеся в зелёном чае, могут препятствовать усвоению железа, что может привести к его недостатку. Кроме того, в этом напитке присутствует танин, который может вызывать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Хотя это не представляет опасности для здоровых людей, тем, кто страдает от язвы желудка или заболеваний двенадцатиперстной кишки, стоит быть осторожными, чтобы избежать дискомфорта и возможных обострений.
Ранее диетолог рассказала, что наиболее полезными чаями можно считать чёрные, зелёные и улуны. Эксперты считают, что зелёные чаи идеально подходят для тех, кто стремится снизить вес. Они богаты катехинами, которые способствуют ускорению обмена веществ и помогают в процессе сжигания жира. Также в них содержится множество антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом.
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