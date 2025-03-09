Тревожность и головокружение: Названы болезни, при которых опасно пить зелёный чай

Зелёный чай обладает большим количеством полезных свойств. Однако при чрезмерном потреблении могут возникнуть проблемы со здоровьем, рассказала диетолог Екатерина Шебедя. По её словам беременным и людям с гипертонией и глаукомой точно стоит избегать этого напитка.

«Избыточное потребление кофеина может вызвать учащенное сердцебиение, раздражительность, тревожность, нарушения сна и головокружение», — отметила Шебедя в беседе с URA.ru.

Она также отметила, что катехины, содержащиеся в зелёном чае, могут препятствовать усвоению железа, что может привести к его недостатку. Кроме того, в этом напитке присутствует танин, который может вызывать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Хотя это не представляет опасности для здоровых людей, тем, кто страдает от язвы желудка или заболеваний двенадцатиперстной кишки, стоит быть осторожными, чтобы избежать дискомфорта и возможных обострений.