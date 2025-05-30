Без жары и толп туристов: Экономист раскрыла, когда россиянам выгоднее всего уходить в отпуск

Экономить на отпуске без потери качества отдыха вполне реально — главное правильно выбрать время для поездки. Такие рекомендации дала доктор экономических наук, профессор Ирина Маслова. По её словам, в июле и августе цены на туристические услуги достигают своего пика.

«Наиболее затратным временем для путешествий остаются летние месяцы, особенно июль и август. В это время резко возрастают цены на билеты и проживание, курорты переполнены, а планирование отдыха требует серьёзных затрат и раннего бронирования. Желающим избежать высоких расходов стоит обратить внимание на другие периоды года», — отметила Маслова в беседе с РИА «ФедералПресс».

Весенние месяцы — отличное время для горнолыжного отдыха или поездок на юг страны. В марте и апреле на склонах ещё лежит снег, но наплыв туристов уже спадает. В это же время южные регионы — Крым, Кавказ, Астраханская область — радуют мягкой весенней погодой: можно наслаждаться природой без изнуряющей жары и толп отдыхающих.

Май — один из самых приятных месяцев для путешествий. В центральной России устанавливается комфортное тепло, расцветают сады и парки, а на юге уже можно застать бархатный сезон. Эксперты советуют планировать поездки либо в начале месяца (до 1 мая), либо после 10-х чисел – так можно избежать высоких цен и наплыва туристов.

Осень и ранняя зима — время для спокойного отдыха. В сентябре ещё можно купаться на южных курортах, а Байкал и Урал встречают гостей живописными пейзажами. Октябрь и ноябрь идеальны для экскурсионного туризма: в Петербурге, Казани и Великом Новгороде нет очередей в музеи, а цены на билеты и отели снижаются. Даже начало декабря — удачный выбор: новогодний антураж уже создаёт праздничное настроение, но ажиотаж ещё не начался, что делает отдых особенно приятным.