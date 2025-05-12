Названы причины, по которым работодатель может отозвать сотрудника из отпуска

Согласно российскому законодательству, работодатели имеют право отзывать своих сотрудников из отпуска при соблюдении строгих правил. Однако закон не определяет конкретный перечень причин или ситуаций для данного решения, предупредила руководитель кадровой службы компании «РосКо – Консалтинг и аудит» Ольга Борисова в беседе с kp.ru.

По её словам, чаще всего перенос отпуска связан с факторами хозяйственной деятельности или особенностями производственных процессов. При этом работодатель не имеет права требовать от сотрудника возвращения из отпуска в директивной форме.

Эксперт подчеркнула, что решение руководителя должен быть основано на добровольном согласии подчинённого. Также важно правильно оформить все документы, включая письменные уведомления и согласие сотрудника. Кроме того, закон запрещает отзывать из отпуска несовершеннолетних, беременных и работников вредного производства.