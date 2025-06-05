Тест: Отличить цитаты Нади Шевелёвой от других героинь фильмов СССР смогут только эксперты

Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» давно стал новогодней традицией, а Надя Шевелёва — одной из самых любимых героинь советского кино. Её искренность, лёгкая растерянность и трогательные монологи запомнились миллионам зрителей. Но фильмы СССР подарили нам и других ярких женских персонажей — таких же обаятельных, смешных и глубоких! Попробуйте угадать, где слова Нади Шевелёвой, а где — других героинь. Ведь цитаты из легендарных фильмов преданные зрители хранят в памяти и передают друг другу как самое дорогое!