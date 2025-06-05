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5 июня, 14:00

Тест: Отличить цитаты Нади Шевелёвой от других героинь фильмов СССР смогут только эксперты

Сегодня празднует день рождения известная актриса, исполнившая роль той самой обаятельной Нади Шевелёвой в «Иронии судьбы», — Барбара Брыльска! А это отличный повод вспомнить любимый многими фильм.

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Freepik

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Freepik

Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» давно стал новогодней традицией, а Надя Шевелёва — одной из самых любимых героинь советского кино. Её искренность, лёгкая растерянность и трогательные монологи запомнились миллионам зрителей. Но фильмы СССР подарили нам и других ярких женских персонажей — таких же обаятельных, смешных и глубоких! Попробуйте угадать, где слова Нади Шевелёвой, а где — других героинь. Ведь цитаты из легендарных фильмов преданные зрители хранят в памяти и передают друг другу как самое дорогое!

С известными фразами Нади Шевелёвой и других героинь разобрались, теперь можем переходить к не менее интересному тесту на советского ребёнка: нужно ответить на все 7 вопросов про развлечения из СССР. Любите загадки и ребусы? Тогда угадать, какие предметы из «Операции «Ы» мы спрятали в этих 6 кадрах, вам точно под силу!

Тест: Вспомнить, кто из героев «Обыкновенного чуда» сказал эти фразы, под силу лишь волшебнику
Тест: Вспомнить, кто из героев «Обыкновенного чуда» сказал эти фразы, под силу лишь волшебнику
Виктория Мишинкина
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