Тест на советского ребёнка: Сможете ответить на все 7 вопросов про развлечения из СССР?
Сегодня не только первый день лета, но и очень важный праздник — День защиты детей. Но ведь все мы когда-то были наивными, энергичными, а иногда и совершенно сумасшедшими!
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Помните, каким было детство в СССР? Без гаджетов и Интернета, но с безграничной фантазией и умением радоваться простым вещам. Мир был наполнен живым общением, дворовыми приключениями и играми, где правила передавались «из уст в уста». Все знали, чем заняться в дождь и в жару, как превратить старую покрышку в целый аттракцион, а палку — в меч или ружьё. Это было время, когда дружба проверялась в «казаках-разбойниках», а смелость — в прыжках с качелей. Мультфильмы ждали по телевизору как праздник, а мороженое из киоска казалось самым вкусным на свете. Дети СССР умели делиться, выручать и находить общий язык без соцсетей. А вы смогли бы вписаться в их компанию? Сейчас узнаем!
Подростки в СССР погружались в кино с самых ранних лет и с нетерпением ждали, когда на экране появятся любимые актёры. Любимцем детей и взрослых, несомненно, был Александр Абдулов! А вы сможете угадать все 10 фильмов с его участием всего по одному кадру? А ведь те, кто сейчас блистает на сцене, в кино или на телевидении, когда-то тоже были обычными школьниками в форме. Предлагаем вам попробовать угадать звёзд шоу-бизнеса по их фото с выпускных!