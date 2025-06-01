Тест на советского ребёнка: Сможете ответить на все 7 вопросов про развлечения из СССР?

Помните, каким было детство в СССР? Без гаджетов и Интернета, но с безграничной фантазией и умением радоваться простым вещам. Мир был наполнен живым общением, дворовыми приключениями и играми, где правила передавались «из уст в уста». Все знали, чем заняться в дождь и в жару, как превратить старую покрышку в целый аттракцион, а палку — в меч или ружьё. Это было время, когда дружба проверялась в «казаках-разбойниках», а смелость — в прыжках с качелей. Мультфильмы ждали по телевизору как праздник, а мороженое из киоска казалось самым вкусным на свете. Дети СССР умели делиться, выручать и находить общий язык без соцсетей. А вы смогли бы вписаться в их компанию? Сейчас узнаем!