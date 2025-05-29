Тест: Лишь истинный поклонник Абдулова наберёт 10/10 и угадает все фильмы с его участием

Александр Абдулов — актёр, которого невозможно забыть. Его харизма, глубина и невероятная способность перевоплощаться делали каждый образ незабываемым. Он мог быть романтичным мечтателем, отчаянным сорвиголовой или обаятельным хулиганом — и в каждой роли оставался искренним, живым, будто стирая грань между экраном и реальностью. Его герои стали частью нашей культуры: ими восхищаются, их цитируют и помнят даже спустя годы. Актёр умел быть разным, но всегда — настоящим. Этот тест — повод не только проверить свою память, но и снова восхититься талантом Абдулова. Сможете ли вы узнать фильмы с его участием всего по одному кадру?