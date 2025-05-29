Тест: Лишь истинный поклонник Абдулова наберёт 10/10 и угадает все фильмы с его участием
29 мая 1953 года на свет появился талантливый актёр, мастер перевоплощений и любимец всех советских телезрительниц Александр Абдулов! Вспомним его самые яркие роли вместе?
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Александр Абдулов — актёр, которого невозможно забыть. Его харизма, глубина и невероятная способность перевоплощаться делали каждый образ незабываемым. Он мог быть романтичным мечтателем, отчаянным сорвиголовой или обаятельным хулиганом — и в каждой роли оставался искренним, живым, будто стирая грань между экраном и реальностью. Его герои стали частью нашей культуры: ими восхищаются, их цитируют и помнят даже спустя годы. Актёр умел быть разным, но всегда — настоящим. Этот тест — повод не только проверить свою память, но и снова восхититься талантом Абдулова. Сможете ли вы узнать фильмы с его участием всего по одному кадру?
Санкт-Петербург, а в советское время — Ленинград, нередко становился местом для съёмок множества фильмов. Сможете узнать все шесть картин СССР по кадру с загадочными питерскими пейзажами? Совсем недавно выпускники 11-х классов, решившие связать свою жизнь с гуманитарными направлениями, преодолели важное испытание — ЕГЭ по литературе! Предлагаем и вам проверить свои знания и попробовать ответить на восемь вопросов из экзамена!