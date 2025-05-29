День России 2025: что за праздник, когда отдыхаем
День России — один из главных государственных праздников, который каждый год официально отмечается в июне. Какого числа отмечают День России, когда появился этот праздник в нашей стране, будет ли выходной в День России, читайте подробнее в материале Life.ru.
День России — это государственный праздник Российской Федерации. Он отмечается 12 июня — в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года является нерабочим днём.
В День России в Кремле президент традиционно вручает государственные премии Российской Федерации за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, а также за выдающиеся производственные результаты. В Москве на Красной площади также обычно проходят торжества.
День России символизирует силу и суверенитет страны. Фото © РИА «Новости» / Виталий Аньков
Какого числа день России в 2025 году
День России — это праздник с фиксированной датой, поэтому в 2025 году он будет отмечаться также 12 июня.
Когда впервые в стране отмечали День России
Впервые День России у нас отметили в 1991 году, когда был объявлен нерабочий день в честь годовщины провозглашения суверенитета годом ранее. К тому же это было введено для стимулирования явки избирателей на выборы президента РСФСР.
История и значение праздника
12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российских законов над законами Союза. Документ заложил основы дальнейших реформ и конституции 1993 года.
Официальный статус нерабочего дня праздник получил в 1992 году. Его нынешнее название — День России — закрепили в Трудовом кодексе в 2002 году.
Поскольку этот праздник был учреждён в годы становления новой России, он отражает динамизм нашей страны, готовность идти вперёд, сохраняя традиции. День России символизирует суверенитет и силу страны.
Суть праздника
Суть праздника День России заключается в выделении значения государственного суверенитета страны. Помимо этого данный праздник символизирует старт нового этапа российской истории, в который государство вошло как Российская Федерация. К тому же сохранение в наше время памятной даты родом из 90-х — знак непрерывности и преемственности истории.
Также День России подчёркивает многообразие нашей страны, её многонациональность, сосуществование языков, религий и обычаев. Это символизирует важность единства, гармонии и взаимного уважения между всеми гражданами страны.
В День России проходят флешмобы и шествия. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Какие мероприятия пройдут ко Дню России в 2025 году
В Москве
В Государственном Кремлёвском дворце в 18:00 пройдёт гала-концерт «Мой дом — Россия». В программе — песни о родине, любви и дружбе, близких и родных, доме и семье.
Кроме того, будет представлен фестиваль «День России. Московское время». По всему городу запланированы спектакли, спортивные состязания, творческие, кулинарные и танцевальные мастер-классы.
Также в столице будут организованы исторические шоу, юбилейные выставки и ночные экскурсии по музеям. Ожидаются торжественные шествия с флагами и флешмобы, а в музеях проведут специальные программы.
День России — один из самых молодых государственных праздников. Фото © РИА «Новости» / Евгений Биятов
В Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль «От Руси до России», также запланирован праздник «Петровский парадиз». В Летнем саду состоятся театрализованные представления, тематические мастер-классы для детей и взрослых, лекции и экскурсии, связанные с петровским временем и экологической тематикой. Также ожидается гала-концерт с участием популярных отечественных исполнителей, а на Дворцовой площади запланирован фейерверк.
На Невском проспекте будут работать более 25 интерактивных площадок, которые расскажут о военной истории страны. Состоится и фестиваль духовых оркестров — у стен Петропавловской крепости соберутся сотни музыкантов. Помимо всего вышеперечисленного, в рамках праздника запланированы мероприятия в Эрмитаже, филармонии и Александровском саду.
Празднование Дня России в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
День России — выходной или рабочий день в 2025 году?
В 2025 году День России — выходной день в соответствии с Трудовым кодексом и постановлением Правительства от 4 октября 2024 года.
Интересные факты о празднике
- В первые годы существования праздник позиционировался как День независимости России. Именно так его назвал Борис Ельцин в своём телевизионном обращении к россиянам 11 июня 1993 года. В 1998-м он же предложил для удобства переименовать его в День России, так как его прежнее официальное название — День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР — запоминалось плохо.
- 12 июня 1991 года Ленинград был переименован обратно в Санкт-Петербург. В этот же день прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин.
- В 2009 году по случаю Дня России на вершине Останкинской телебашни впервые за 17 лет установили государственный флаг страны.
- 12 июня — день рождения целого ряда российских городов: Великого Новгорода, Ижевска, Кемерова, Кирова, Комсомольска-на-Амуре, Красноярска, Пензы, Перми, Саранска, Сургута, Тамбова, Ульяновска и Уфы.