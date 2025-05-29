День России 2025: что за праздник, когда отдыхаем День России — один из главных государственных праздников, который каждый год официально отмечается в июне. Какого числа отмечают День России, когда появился этот праздник в нашей стране, будет ли выходной в День России, читайте подробнее в материале Life.ru. 29 мая, 06:01 День России отмечается 12 июня. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova, © РИА «Новости» / Евгений Биятов

День России — это государственный праздник Российской Федерации. Он отмечается 12 июня — в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года является нерабочим днём.

В День России в Кремле президент традиционно вручает государственные премии Российской Федерации за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, а также за выдающиеся производственные результаты. В Москве на Красной площади также обычно проходят торжества.

День России символизирует силу и суверенитет страны. Фото © РИА «Новости» / Виталий Аньков

Какого числа день России в 2025 году

День России — это праздник с фиксированной датой, поэтому в 2025 году он будет отмечаться также 12 июня.

Когда впервые в стране отмечали День России

Впервые День России у нас отметили в 1991 году, когда был объявлен нерабочий день в честь годовщины провозглашения суверенитета годом ранее. К тому же это было введено для стимулирования явки избирателей на выборы президента РСФСР.

История и значение праздника

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российских законов над законами Союза. Документ заложил основы дальнейших реформ и конституции 1993 года.

Официальный статус нерабочего дня праздник получил в 1992 году. Его нынешнее название — День России — закрепили в Трудовом кодексе в 2002 году.

Поскольку этот праздник был учреждён в годы становления новой России, он отражает динамизм нашей страны, готовность идти вперёд, сохраняя традиции. День России символизирует суверенитет и силу страны.

Суть праздника

Суть праздника День России заключается в выделении значения государственного суверенитета страны. Помимо этого данный праздник символизирует старт нового этапа российской истории, в который государство вошло как Российская Федерация. К тому же сохранение в наше время памятной даты родом из 90-х — знак непрерывности и преемственности истории.

Также День России подчёркивает многообразие нашей страны, её многонациональность, сосуществование языков, религий и обычаев. Это символизирует важность единства, гармонии и взаимного уважения между всеми гражданами страны.

В День России проходят флешмобы и шествия. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Какие мероприятия пройдут ко Дню России в 2025 году

В Москве

В Государственном Кремлёвском дворце в 18:00 пройдёт гала-концерт «Мой дом — Россия». В программе — песни о родине, любви и дружбе, близких и родных, доме и семье.

Кроме того, будет представлен фестиваль «День России. Московское время». По всему городу запланированы спектакли, спортивные состязания, творческие, кулинарные и танцевальные мастер-классы.

Также в столице будут организованы исторические шоу, юбилейные выставки и ночные экскурсии по музеям. Ожидаются торжественные шествия с флагами и флешмобы, а в музеях проведут специальные программы.

День России — один из самых молодых государственных праздников. Фото © РИА «Новости» / Евгений Биятов

В Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль «От Руси до России», также запланирован праздник «Петровский парадиз». В Летнем саду состоятся театрализованные представления, тематические мастер-классы для детей и взрослых, лекции и экскурсии, связанные с петровским временем и экологической тематикой. Также ожидается гала-концерт с участием популярных отечественных исполнителей, а на Дворцовой площади запланирован фейерверк.

На Невском проспекте будут работать более 25 интерактивных площадок, которые расскажут о военной истории страны. Состоится и фестиваль духовых оркестров — у стен Петропавловской крепости соберутся сотни музыкантов. Помимо всего вышеперечисленного, в рамках праздника запланированы мероприятия в Эрмитаже, филармонии и Александровском саду.

Празднование Дня России в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

День России — выходной или рабочий день в 2025 году?

В 2025 году День России — выходной день в соответствии с Трудовым кодексом и постановлением Правительства от 4 октября 2024 года.

Интересные факты о празднике

В первые годы существования праздник позиционировался как День независимости России. Именно так его назвал Борис Ельцин в своём телевизионном обращении к россиянам 11 июня 1993 года. В 1998-м он же предложил для удобства переименовать его в День России, так как его прежнее официальное название — День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР — запоминалось плохо.

12 июня 1991 года Ленинград был переименован обратно в Санкт-Петербург. В этот же день прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин.

В 2009 году по случаю Дня России на вершине Останкинской телебашни впервые за 17 лет установили государственный флаг страны.

12 июня — день рождения целого ряда российских городов: Великого Новгорода, Ижевска, Кемерова, Кирова, Комсомольска-на-Амуре, Красноярска, Пензы, Перми, Саранска, Сургута, Тамбова, Ульяновска и Уфы.

Авторы Екатерина Субботина