Тест: Угадать, какие предметы из «Операции «Ы» мы спрятали в этих 6 кадрах, сможет лишь Шурик

Комедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» вот уже более 50 лет продолжает оставаться одной из самых смешных и любимых среди зрителей. Фильм цитируют, пересматривают, знают наизусть — и каждый раз он вызывает ту же самую тёплую улыбку, что и полвека назад. Вокруг скромного, но неунывающего студента Шурика разворачиваются истории, ставшие настоящей классикой. А каждый кадр из «Операции «Ы» — это целый мир деталей, в который вам сегодня предстоит погрузиться!