Тест: Угадать, какие предметы из «Операции «Ы» мы спрятали в этих 6 кадрах, сможет лишь Шурик
Сегодня в мире отечественного и советского кино особая дата — 88 лет со дня рождения великого актёра Александра Демьяненко, того самого Шурика из легендарных комедий Леонида Гайдая!
Обложка © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk
Комедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» вот уже более 50 лет продолжает оставаться одной из самых смешных и любимых среди зрителей. Фильм цитируют, пересматривают, знают наизусть — и каждый раз он вызывает ту же самую тёплую улыбку, что и полвека назад. Вокруг скромного, но неунывающего студента Шурика разворачиваются истории, ставшие настоящей классикой. А каждый кадр из «Операции «Ы» — это целый мир деталей, в который вам сегодня предстоит погрузиться!
Темноволосая, привлекательная Наталья Селезнёва — актриса, сыгравшая возлюбленную Шурика Лиду, — определённо входила в список самых красивых актрис СССР. Сейчас в отечественном кинематографе тоже есть яркие брюнетки, которые придают фильмам ту самую искру! А вам слабо узнать все 7 картин по кадрам с этими красотками? А с этим испытанием справится только настоящий король дискотек — нужно вставить пропущенные слова в 7 хитов группы «Руки вверх!».
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