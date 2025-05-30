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30 мая, 13:30

Тест: Угадать, какие предметы из «Операции «Ы» мы спрятали в этих 6 кадрах, сможет лишь Шурик

Сегодня в мире отечественного и советского кино особая дата — 88 лет со дня рождения великого актёра Александра Демьяненко, того самого Шурика из легендарных комедий Леонида Гайдая!

Обложка © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

Комедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» вот уже более 50 лет продолжает оставаться одной из самых смешных и любимых среди зрителей. Фильм цитируют, пересматривают, знают наизусть — и каждый раз он вызывает ту же самую тёплую улыбку, что и полвека назад. Вокруг скромного, но неунывающего студента Шурика разворачиваются истории, ставшие настоящей классикой. А каждый кадр из «Операции «Ы» — это целый мир деталей, в который вам сегодня предстоит погрузиться!

Темноволосая, привлекательная Наталья Селезнёва — актриса, сыгравшая возлюбленную Шурика Лиду, — определённо входила в список самых красивых актрис СССР. Сейчас в отечественном кинематографе тоже есть яркие брюнетки, которые придают фильмам ту самую искру! А вам слабо узнать все 7 картин по кадрам с этими красотками? А с этим испытанием справится только настоящий король дискотек — нужно вставить пропущенные слова в 7 хитов группы «Руки вверх!».

Тест: Коренной житель узнает все 6 фильмов СССР по кадру с Петербургом, остальные не наберут и 2/6
Тест: Коренной житель узнает все 6 фильмов СССР по кадру с Петербургом, остальные не наберут и 2/6
Виктория Мишинкина
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