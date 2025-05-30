Июнь 2025 года обещает стать одним из самых турбулентных месяцев — и дело не только в политических страстях. Астролог Александр Зараев в эксклюзивном разговоре с Life.ru предсказывает кардинальные перемены в мировой политике, которые затронут судьбы ключевых фигур современности. От вулканических извержений до дипломатических революций — разбираемся, что готовят звёзды.

Космическая буря накрывает планету

Трамп получит новую энергию в день рождения июня. Фото © «Шедеврум»

Июнь станет месяцем глобальных перемен — таких, каких мир не видел веками. Редкое астрологическое событие, которое происходит раз в две с половиной тысячи лет, готовит человечеству серьёзные испытания. Сатурн покинет знак зодиака Рыбы и войдет в Овен, где его ожидает встреча с Нептуном.

«Это соединение мощное, оно бывает раз в 36 лет, а в этом знаке зодиака агрессии и активности он вот эту конспирацию производит примерно раз в две с половиной тысячи лет», — объясняет астролог Александр Зараев. По его словам, человечество просто не готово к таким энергиям. Первые две декады месяца пройдут под знаком Близнецов, что усилит напряжение в биосфере Земли. Особенно критическим станет период с 9 по 15 июня — время полнолуния, когда космические силы достигнут пика активности.

Трамп готовится к новым баталиям

СВО подходит к концу, по прогнозам астрологов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

День рождения Дональда Трампа в июне станет не просто праздником, а точкой отсчёта для новой волны агрессии. Астролог предсказывает, что бывший президент получит мощный заряд динамичной энергии, который кардинально изменит его отношения с Европой и Украиной. Энергетический всплеск может привести к резким заявлениям и неожиданным политическим ходам...

Эксперт не исключает, что именно в этот период Трамп озвучит свою окончательную позицию по украинскому вопросу — и она может оказаться совсем не такой, какой её ожидают в Киеве. Параллельно в США разгорятся судебные разбирательства нового уровня. Американцы наконец узнают правду о том, кто реально управлял страной во время президентства Байдена. Космические энергии обещают раскрыть множество тайн и развенчать политические мифы.

Зеленского ждёт судьбоносное решение

Космические штормы изменят мировую политику в июне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Третья декада июня станет переломной для украинского лидера. Дипломатические переговоры в Риме, новые меморандумы и секретные встречи — всё это определит политическое будущее лидера Украины. И звёзды говорят, что решение уже принято. «Здесь будут поставлены последние точки и будет окончательно ясна судьба Зеленского. Его судьба будет решена в третьей декаде июня», — уверен Александр Зараев. Астролог считает, что именно в это время станет понятно, сможет ли украинский президент сохранить свои позиции.

Космические штормы повлияют на карьеру и стратегические планы многих мировых лидеров. Те, кто не готов к переменам, рискуют оказаться за бортом большой политики. А вот те, кто сумеет адаптироваться к новым энергиям, получат шанс на усиление своих позиций.

СВО подходит к финальной стадии

Парад планет спровоцирует землетрясения и извержения. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Конец июня может стать началом конца специальной военной операции. Конфликт подходит к логическому завершению, и летнее солнцестояние 21 июня станет точкой невозврата. «Пик и начало окончания СВО, и это будет конец июня, начало июля», — прогнозирует астролог. По его мнению, конфликты, которым исполнилось семь лет, либо заканчиваются, либо переходят в совершенно новую фазу. Избыточные солнечные силы в период солнцестояния помогут отделить «тёмную сторону» от света. Это означает, что все скрытые планы и тайные договорённости выйдут наружу, а правда восторжествует над политическими играми.

Природные бедствия и катастрофы

Июнь принесёт не только политические, но и природные катаклизмы. Смещение центра балансировки Солнечной системы, известное как парад планет, спровоцирует мощные землетрясения и извержения вулканов. Турция, Афганистан и страны Юго-Восточной Азии должны приготовиться к подземным толчкам. На Камчатке могут проснуться вулканы, что приведёт к масштабным выбросам пепла и газов. Ближний Восток также ожидают серьёзные потрясения — как природные, так и политические. Экономические системы почувствуют влияние Юпитера, который 10 июня покинет знак зодиака Близнецы и войдёт в созвездие Рака. Крупные корпорации и финансовые образования, не готовые к новому циклу, могут столкнуться с серьёзными проблемами.

Новая эра отношений между людьми

Судьба украинского лидера решится в третьей декаде июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adisa

Космические перемены затронут не только политику и экономику, но и основы человеческих взаимоотношений. Меняться будет весь уклад — экономический, политический, идеологический и даже религиозный. Общество и государство вынуждены будут пересмотреть свои принципы взаимодействия. Старые парадигмы уйдут в прошлое, а на их место придут новые формы сосуществования. Это болезненный, но необходимый процесс обновления человечества.