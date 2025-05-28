Шаманка из «Битвы экстрасенсов» предсказала дату конца СВО и дальнейшую судьбу Украины

В мире, где политические карты перекраиваются с пугающей скоростью, а каждый новый день приносит тревожные заголовки, миллионы людей по обе стороны конфликта с замиранием сердца ждут ответа на главный вопрос: когда же наступит мир? И тут на сцену выходит имя знаменитой шаманки и ясновидящей, чьи предсказания ранее уже находили отклик и, по мнению многих, сбывались. Её слова, произнесённые после взаимодействия с невидимыми энергиями, теперь стали предметом широкого обсуждения. Она сделала глубокое и весьма конкретное предсказание, в котором не только назвала ориентировочные сроки окончания специальной военной операции (СВО), но и подробно описала, какая судьба, по её видению, ждёт Украину после завершения боевых действий.

Когда закончится СВО

Со слов ясновидящей и шаманки Кажетты Ахметжановой, СВО закончится в 2025 году. Кстати, она уже не первый экстрасенс, который называет год Зелёной Деревянной Змеи как окончательный для специальной военной операции. До этого в эксклюзивном разговоре с Life.ru таролог Аида Мартиросян также называла 2025-й годом конца СВО.

Новое предсказание от шаманки, когда кончится СВО. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / podcastdimova

Что ждёт Украину после СВО

А что же ждёт Украину после конца СВО? По словам знаменитой шаманки и ясновидящей, будущее Украины после окончания специальной военной операции предстаёт весьма многогранным и разделённым. Её видение рисует картину радикальных территориальных и геополитических изменений, которые коснутся не только Украины, но и соседних государств.

Что станет с Украиной после конца СВО, куда перейдут её земли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Borshch Filipp

Как утверждает экстрасенс, основной и наиболее значимой трансформацией станет частичное вхождение украинских земель в состав Российской Федерации. Это предсказание, прозвучавшее с особой уверенностью, предполагает не просто потерю территорий, а глубокую интеграцию. «Ну вот вообще половина Украины войдёт в состав Советской Федерации, Российской Федерации. Потом там начнут обогащать эти земли», — так прозвучали её слова, указывая на то, что эти присоединённые земли ждёт новый виток развития и инвестиций.

Однако, по её же словам, оставшаяся часть Украины также претерпит существенные изменения. «Половина земли уйдёт в Украину», — уточнила шаманка, подразумевая, что не все территории будут интегрированы в состав России и что часть нынешней Украины сохранит свою государственность, но уже в значительно изменённых границах. Более того, ясновидящая увидела и другие изменения на западных рубежах страны: «Какая-то часть присоединится к Польше, Венгрии. И вот так вот». Это указывает на дальнейшее расчленение территорий, где некогда единое государство будет разделено между несколькими соседями, каждый из которых, вероятно, вернёт себе исторически принадлежащие земли или расширит свои границы.