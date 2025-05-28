«Цивилизация заканчивает существование»: Как подготовиться к Великому переходу 30 августа и что станет с нашей планетой

Лев Клыков для российского эзотерического сообщества фигура необычная, если не сказать «уникальная». Кандидат технических наук, выпускник Московского энергетического института, который годами работал в НИИ, а диссертацию защитил по автоматическому распознаванию изображений. Причём в 1968 году, когда обычный советский человек не мог даже представить себе компьютер. О его пророчестве на 2025 год расскажем в материале.

Лев Клыков — неординарная личность

Старец Лев Клыков сохраняет силу тела и ясность сознания даже сегодня. Фото © VK / Лев Клыков

Лев Вячеславович Клыков родился в Самаре 2 сентября 1934 года. Сейчас ему 91 год. Половину своей земной жизни старец посвятил точным наукам. Это у Клыковых семейное — его мама 54 года работала врачом. Правда, Лев Вячеславович рассказывал, что под конец своей карьеры женщина сама заболела всеми недугами, от которых избавляла пациентов. В 1958 году будущий старец окончил Московский энергетический институт. Потом долго работал в различных НИИ, изучая энергетику и оптику. В 1968 году Клыков защитил диссертацию по теме «Разработка и исследование электронно-оптических устройств автоматического распознавания изображений в системах информационного обслуживания». И одновременно с работой над кандидатской стал очень плотно изучать православие.

В 30 лет дипломированный энергетик заинтересовался религией. Лев Вячеславович стал посещать православные церкви, а ещё — изучать веру других народов. Так, Клыков проштудировал священные тексты в иудаизме, исламе и буддизме, а также серьёзно увлёкся психологией и достиг в ней отличных успехов. Клыков — автор многих книг, например «Душа человека», «Идём в новый мир», «Вознесение души», «Освобождение сознания». У Льва Вячеславовича даже есть собственные онлайн-курсы! Одним словом — времени дедуля зря не теряет.

Наша Вселенная по Льву Клыкову

Наша Вселенная — всего лишь волна, которая является частью неведомой нам энергии, что излучает неведомый нам источник. Может, мы все — просто часть альтернативной версии песни «Сигма бой» в другом измерении. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Christina Georgieva

Главная концепция Льва Клыкова заключается в том, чтобы принести элементы точных наук в философию, духовные учения и эзотерику. Если вкратце и очень упрощённо, то устройство всего мира по Клыкову сродни устройству спектра частот. Представим себе музыкальное произведение. На самом деле ноты, которые вы слышите, например, в песне «Сигма бой», — это звуковые волны. Их испускают музыкальные инструменты, а также голосовые связки певцов. Эти волны обычно «летят» в определённом диапазоне. Их можно вычислить! Если измерить частоту ноты «до диез второй октавы» в этой мелодии, получится 554 герц.

А вот басовый барабан, в том числе в песне Betsy и Марии Янковской, мы можем услышать своим ухом начиная с 40 герц. Это минимальная частота, которую может воспринять человек. Максимальная частота — 20 тысяч герц, но такие высокие звуки слышат только дети (в том числе исполнительницы песни). После 16 лет граница проходит по 18 тысячам герц, а в тридцать звуки выше 15 тысяч вы уже, к сожалению, не услышите. В 90 лет порог слуха составляет уже 5 тысяч герц. Лев Вячеславович, получается, уже не сможет расслышать песню «Сигма бой» во всём её великолепии в силу возраста.

Возможно, сравнение было неудачным или непонятным, но примерно так же работает всё в этом мире, что не является материальным. Свет, звук, радиация, электромагнитное излучение, радиоволны... Всё это волны, у них есть частота, длина, скорость движения и прочие характерные для волн признаки. Лев Вячеславович Клыков считает, что наша Вселенная — это всего лишь волна. Её диапазон он помещает почти что в самый низ, между -58 и +58 ГГц. Это — наше измерение, из которого мы пока не можем выйти. Но есть и другие измерения, другие волны, у них иной диапазон частот. И они существуют параллельно с нами. Возможно, во Вселенной с диапазоном от -161 до +161 ГГц сейчас на вашем месте находится иная версия вас и читает иную версию этой статьи, которую написала, например Мария Зайцева. Если это немного взрывает мозг, пристегните ремни — нам предстоит узнать о Переходе.

Что такое Вознесение Земли по Льву Клыкову и при чём тут Переход

Почему-то сразу понимаешь, что речь пойдёт не о подземном переходе... Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Переход и Вознесение Земли — это, в принципе, одно и то же. Переход на новый диапазон частот, к которому готовится наш мир, — это одновременно Вознесение, потому что мы перейдём из диапазона 58 в диапазон, может быть, 100 или ещё более высокий. Но Переход, как говорит Клыков, будет совершаться неравномерно. Некоторые люди попадут на высокие частоты сразу, прочие — останутся на месте, а потом переживут перевоплощение, но уже не на Земле. Сам Лев Вячеславович уверен: Переход происходит уже давно, как минимум 20 лет.

По мнению Клыкова, Земля очень долго находилась под властью тёмных сил. «Мир управляем. Цивилизация заканчивает существование, которое себя не оправдало. Люди же переходят в новое качество», — считает Лев Вячеславович. По его теории, раньше человеческий род был бессмертен, но Землю тайно захватила дурная цивилизация, из-за которой наши души вступают на путь перерождений и зависят от кармы. Хорошие новости: эту цивилизацию начали уничтожать, так как они — космические паразиты, которые питаются страданиями людей. Когда вражеская колония на Земле будет уничтожена, Переход сможет завершиться, и люди станут свободными. Новый этап этого процесса произошёл в начале декабря 2024 года: у Земли сменился куратор, теперь он от Сил Света. А в этом году вполне может произойти полное Вознесение Земли.

Так что же начнётся после 30 августа?

Да, 30 августа 2025 года — это очень важная веха в жизни нашей планеты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Christina Georgieva

Лев Вячеславович Клыков сказал, что ему передали тайные знания о процессах, которые начнут происходить после 30 августа 2025 года. Он не раскрывает, что это будут за процессы, но, судя по «лору» (вселенной) мироздания Льва Вячеславовича, в конце лета может начаться финальный этап Вознесения Земли. Возможно, он будет включать в себя полную зачистку паразитической цивилизации. Окончательный переход нашей планеты на другой частотный диапазон тоже вполне вероятен, и 30 августа станет отправной точкой. В любом случае, к этим событиям надо подготовиться.

Несколько методик от Льва Клыкова, которые помогут защитить себя и близких

Лев Клыков разработал несколько методик для очищения от скверны и подготовки к Вознесению. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OLaLa Merkel

Лев Клыков разработал целый комплекс мер по обеспечению вашей безопасности во время Перехода. Старец говорит: «Обязательно будет некий нижний порог частот. Если человек дотягивает до него, то он пройдёт Переход, поэтому так важно сейчас повышать свои вибрации». А что такое — высокие вибрации? Это хорошее настроение, доброта, улыбка ближнему и первому встречному. Чтобы начать бороться с негативными последствиями Перехода и усилить свои шансы перейти на новый частотный план, нужно изгнать из себя отрицательные эмоции.

И лучший способ изгнать из себя низкие вибрации — математический. У Льва Вячеславовича есть целая статья со списком отрицательных чувств, где он рассекает каждое из них и говорит, из каких более простых эмоций оно состоит. Так, в случае униженности мы имеем дело со 100% горечи поражения. А тщеславие состоит из 51% радости, 34% счастья и 15% неудовлетворённости. И только неудовлетворённость является низкой эмоцией.