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14 мая, 10:14

Четырёхлетняя блогерша и исполнительницы «Сигма Боя» попали в рейтинг Forbes

Исполнительницы «Сигма Боя» и 4-летний блогер попали в список Forbes «30 до 30»

Ева Карпикау, Светлана Чертищева и Мария Янковская. Обложка © Forbes

Ева Карпикау, Светлана Чертищева и Мария Янковская. Обложка © Forbes

Российский Forbes опубликовал расширенный список номинантов ежегодной премии «30 до 30», отмечающей достижения молодых россиян до 30 лет. В лонг-лист вошли 100 перспективных деятелей из различных областей.

Рекордсменкой по возрасту стала четырёхлетняя Ева Карпикау, представленная в категории «Новые медиа». Эта юная звезда ведёт блог, где публикует танцевальные видео, участвует в популярных челленджах и делится своими мыслями на важные темы, такие как любовь и красота природы. За год своего существования в социальных сетях Ева привлекла более миллиона подписчиков, а её видеоролики набирают миллионы просмотров.

Одними из самых молодых участников стали двенадцатилетние Светлана Чертищева (Betsy) и Мария Янковская. Они представлены в музыкальной категории и получили известность благодаря треку «Sigma Boy». Девушки, уже имеющие пятилетний опыт публикации собственных песен, создали международный хит о популярном парне, который вошёл в десятку лучших в чарте Billboard Hot Dance/Pop Songs.

Из этого списка жюри, редакция и читатели Forbes выберут 30 наиболее выдающихся представителей молодого поколения. Окончательный рейтинг «30 до 30» будет опубликован в июньском номере журнала и на сайте Forbes во второй половине июня.

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Ранее Life.ru сообщал, что трек «Сигма-бой» пришёлся по вкусу не только российской публике. Хит завирусился в Польше, однако такой успех не смогла принять Украина и заявила, что композиция является пропагандой пророссийских взглядов.

Алиса Хуссаин
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