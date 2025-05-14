Четырёхлетняя блогерша и исполнительницы «Сигма Боя» попали в рейтинг Forbes

Российский Forbes опубликовал расширенный список номинантов ежегодной премии «30 до 30», отмечающей достижения молодых россиян до 30 лет. В лонг-лист вошли 100 перспективных деятелей из различных областей.

Рекордсменкой по возрасту стала четырёхлетняя Ева Карпикау, представленная в категории «Новые медиа». Эта юная звезда ведёт блог, где публикует танцевальные видео, участвует в популярных челленджах и делится своими мыслями на важные темы, такие как любовь и красота природы. За год своего существования в социальных сетях Ева привлекла более миллиона подписчиков, а её видеоролики набирают миллионы просмотров.

Одними из самых молодых участников стали двенадцатилетние Светлана Чертищева (Betsy) и Мария Янковская. Они представлены в музыкальной категории и получили известность благодаря треку «Sigma Boy». Девушки, уже имеющие пятилетний опыт публикации собственных песен, создали международный хит о популярном парне, который вошёл в десятку лучших в чарте Billboard Hot Dance/Pop Songs.