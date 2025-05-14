Четырёхлетняя блогерша и исполнительницы «Сигма Боя» попали в рейтинг Forbes
Исполнительницы «Сигма Боя» и 4-летний блогер попали в список Forbes «30 до 30»
Ева Карпикау, Светлана Чертищева и Мария Янковская. Обложка © Forbes
Российский Forbes опубликовал расширенный список номинантов ежегодной премии «30 до 30», отмечающей достижения молодых россиян до 30 лет. В лонг-лист вошли 100 перспективных деятелей из различных областей.
Рекордсменкой по возрасту стала четырёхлетняя Ева Карпикау, представленная в категории «Новые медиа». Эта юная звезда ведёт блог, где публикует танцевальные видео, участвует в популярных челленджах и делится своими мыслями на важные темы, такие как любовь и красота природы. За год своего существования в социальных сетях Ева привлекла более миллиона подписчиков, а её видеоролики набирают миллионы просмотров.
Одними из самых молодых участников стали двенадцатилетние Светлана Чертищева (Betsy) и Мария Янковская. Они представлены в музыкальной категории и получили известность благодаря треку «Sigma Boy». Девушки, уже имеющие пятилетний опыт публикации собственных песен, создали международный хит о популярном парне, который вошёл в десятку лучших в чарте Billboard Hot Dance/Pop Songs.
Из этого списка жюри, редакция и читатели Forbes выберут 30 наиболее выдающихся представителей молодого поколения. Окончательный рейтинг «30 до 30» будет опубликован в июньском номере журнала и на сайте Forbes во второй половине июня.
Ранее Life.ru сообщал, что трек «Сигма-бой» пришёлся по вкусу не только российской публике. Хит завирусился в Польше, однако такой успех не смогла принять Украина и заявила, что композиция является пропагандой пророссийских взглядов.