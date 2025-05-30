Герои без плащей, но с большим сердцем: Life.ru узнал, кто такой «друг на час» и кому он необходим «Друг на час» — это услуга, которая заключается в продаже своего общения. Люди в трудных ситуациях часто оказываются изолированными от общества. Наши герои становятся для них поддержкой и опорой, хоть и на ограниченное время. Life.ru рассказывает о новой профессии. 30 мая, 11:40 «Друг на час» — это спасение для одиноких людей в трудной жизненной ситуации. Обложка © Из личного архива Марии, © Из личного архива Владимира, © Freepik

Тренд «друг на час» появился в Японии. Эту страну часто представляют в качестве корпоративного ада: в жизни молодых японцев нет ничего, кроме компьютера и работы, поэтому они буквально не умеют общаться вживую. Так и возникла профессия: вам платят фиксированную ставку в час, а вы очень-очень хорошо притворяетесь кому-то другом на один вечер в караоке или в баре идзакая. Но в нашей стране «друг на час» — это человек, к которому обращаются в самой тяжёлой ситуации. Порой единственный, кому можно выговориться. А ещё российские «друзья» — отличные психологи, и они действительно спасают людей в сложной жизненной ситуации. Рассказываем о нескольких представителях этой благородной профессии.

Мария: как победить страх

Мария — человек благородный. Это видно сразу. Она может поддержать в тяжёлой ситуации. Фото © Из личного архива Марии

«Меня зовут Мария Селиверстова. Я из города Кургана. Мне 41 год. Сейчас я работаю помощником руководителя школы живописи. Также у меня есть моё хобби: интерьерные изделия из скульптурного гипса», — рассказывает наша героиня. «Друг на час» — это для неё не основная профессия, а скорее подработка. Но, пожалуй, именно тут она в полной мере может проявить свою способность вытягивать людей из самых страшных состояний. Три года назад Мария получила диплом психолога-консультанта, и в деле «друга на час» применяет все полученные знания.

Когда Марии попалась идея бизнеса «собеседника-слушателя» на одной из площадок по продаже услуг, она сразу выстроила для себя чёткий этический фундамент работы. «Решила, что моей главной миссией «собеседника-слушателя» будет «принять человека таким, какой он есть», — говорит Мария. И, самое главное, — именно этого её клиентам, как правило, больше всего не хватает. А ещё — как правило, все клиенты нашей героини чего-то боятся. В традиционную терапию они не идут: страшатся диагноза. С родственниками и коллегами тоже не делятся: боятся, что не примут. Сама Мария говорит о клиентах так: «Их всех объединяет страх, независимо от возраста. Страх, с которым они не могут справиться в одиночку. Эти люди находят в нас доверие, принятие, понимание, поддержку, мы готовы разделить с ними их трудности без оценочных суждений и диагнозов». Мария сразу обозначила границы в своём объявлении: никакой видеосвязи и никаких тем 18+. А благодарность за общение её всегда «окрыляет, мотивирует, наполняет».

История девочки, которая осталась в мире одна

Мария — настоящая героиня. Эти две ситуации — пример того, как «друг на час» ведёт себя гораздо порядочнее, чем обычные друзья. Фото © Из личного архива Марии

У Марии было два случая, которые она, по собственным словам, будет помнить всегда. Первый — обращение несовершеннолетней девочки, К. Та боялась, что Марию это смутит, — но не смутило. В итоге «другу на час» открылась пронзительная в своей трагичности история. Девочка потеряла доверие к людям и перестала общаться с одноклассниками. Три года назад она потеряла обоих родителей и осталась на попечении 78-летней бабушки. От нервного напряжения стала заниматься самоповреждением, это заметил школьный врач, девочку положили в специализированную клинику. Одноклассники стали дразнить: они были слишком маленькими, чтобы понять, что такая помощь может потребоваться каждому. Мария сразу определилась с темой общения: «Научить её смело говорить о том, что её беспокоит, ведь симптомы — это следствие потери родителей в таком юном возрасте. Что просить помощь, когда тебе страшно и тревожно, не стыдно, а нужно». А ещё — вернуть девочке веру в людей.

В ответ на вопрос о тревоге и страхе её клиентка призналась, что «иногда она не может уснуть, лежит и слушает в темноте: дышит ли бабушка...». Девочка понимает, что в случае смерти бабушки может отправиться в детский дом. Тревога вновь возвращается. В такие моменты в голове у Марии возникает один вопрос: «За что этому ребёнку столько страданий? Откуда столько силы в её маленьком мире?» В итоге Селиверстова сказала своей клиентке, что та может звонить ей в любое время, если будет чувствовать тревогу. Они на связи до сих пор — бабушка жива и здорова, а сама девочка готовится к летним каникулам и мечтает стать журналистом.

Вторая история Марии — о девушке с опытом домашнего насилия. Ильяса (имя изменено) написала Марии SMS-сообщение в феврале. Оно гласило: «Мне нужен собеседник. Волнуюсь! Я никогда не обращалась за такой услугой». Девушки договорились о созвоне. Последние два часа звонка Ильяса плакала без остановки. Рассказала о первых серьёзных отношениях, которые закончились три года назад. В этих отношениях было много домашнего насилия и унижений. И тогда психика девушки не выдержала: 25-летняя Ильяса столкнулась с парализацией половины лица. По словам Марии, с тех пор девушка изолировалась от общества из-за негласных правил, которые обществом и навязаны: «стыдиться быть приглашённой на свадьбу подруги, потому что «может испортить праздничные фото»; стыдиться есть в ресторане, потому что у неё есть трудности с приёмом пищи». Но самым ужасным для Марии в этой истории было то, что девушка сильно переживала о прошлых отношениях. «Она считает, что была недостаточно хороша. Аргументирует это тем, что мужчина женился и сейчас, как ей кажется, находится в счастливых семейных отношениях», — рассказывает Мария. Слава богу, ей удалось убедить Ильясу записаться к психотерапевту. Они даже вместе выбрали девушке специалистов. В итоге та успешно проходит терапию и готовится к свадьбе с достойным её человеком.

Яна: как вернуть человека к жизни

Яна — тоже «друг на час» с психологической подготовкой. Фото © Из личного архива Яны

Яна родилась и живёт в Санкт-Петербурге. Ей 40 лет, и основная профессия у неё — догситтерство. Девушка ухаживает за чужими собаками, когда хозяева заняты. А в качестве подработки занялась профессией собеседника на час. Три года назад Яна отучилась на психолога-консультанта и решила в рамках профессии «друга» практиковать новые навыки. «Так образовалось некое дружеское плечо с опорой на психологические инструменты», — рассказывает девушка. И добавляет: «Самое главное — это эмпатия и умение принимать людей такими, какие они есть. Я нашла в себе способность не оценивать, а просто быть рядом при помощи слов».

Фото © Из личного архива Яны

Клиенты за всю практику у Яны были разные, в основном мужчины. «Из общих черт я бы выделила только одну проблему: они приходят с тем, что не хочется обсуждать с человеком, знакомым в реальной жизни», — делится она опытом. Работа тяжёлая, потому что собеседники порой приходят со своими сексуальными девиациями, но зато на ресурсе, где она выложила услугу, появилось очень много положительных отзывов. Когда сама Яна находилась в депрессивном состоянии, она просматривала их и радовалась. «Мне было безумно приятно тогда осознать, что я чего-то да стою!» — вспоминает Яна.

Яна: спасение с того света и подарок в виде надежды жить без тяжести

Однажды к Яне пришёл мужчина, который по неосторожности потерял ребёнка. Он сильно себя в этом винил. Сама девушка столкнулась с трагедией за два года до этого: потеряла дочь. Яна решила «сублимировать свою боль в помощь». Пока они общались, мужчина рассказывал, как от чувства вины не чувствует себя достойным жизни. Яна вспоминает: «Я почувствовала, насколько колоссально тяжела его утрата». Но это осознание помогло девушке помочь и клиенту, и себе в условии одинаковой травмы.

Яна старается зеркалить и общаться так, будто они с клиентом общаются уже много лет. Фото © Из личного архива Яны

А одного из собеседников Яна вообще смогла вернуть к жизни. «Мне звонил парень, которому просто не с кем было разговаривать, и мы общались обо всём. Он говорил, что работа его приковала к компьютеру и он даже не ходит в магазин, всегда доставку вызывает», — вспоминает девушка. Они говорили где-то полгода, раз в две недели обо всём: как важно увидеть мир, об отношениях с девушкой, о родителях. А потом парень пропал. И позвонил спустя три месяца. Он с совершенно незнакомой и очень счастливой интонацией в голосе проговорил: «Я переехал в другую страну и стою сейчас со своим ноутом на берегу океана! Познакомился тут с целым сообществом таких же программистов, как я, и мы теперь дружим!» — вспоминает Яна.

Профессия изменила жизнь и самой Яны. Она не может пока рассказывать подробности, но работа сподвигла её на новый проект. В шутку Яна говорит, что в случае, если дело выстрелит, наши читатели скажут: «Ого, а ведь мы читали в Life.ru об этом! И ведь у неё получилось!»

Владимир и психологическая поддержка

Владимир прошёл через настоящие испытания, прежде чем нашёл свою профессию. Фото © Из личного архива Владимира

Владимир Веденикин — 45-летний собеседник на час из подмосковной Электростали. Он прошёл через настоящие испытания, чтобы найти своё призвание. Его путь к профессии начался с тяжёлого аутоиммунного заболевания — болезни Стилла. Оно не только лишило его физической силы, но и погрузило в мир социальной изоляции. Время, проведённое в больницах, научило Владимира ценить искренние разговоры и поддержку, которую он получал от людей, готовых слушать его без жалости или осуждения. Сам он вспоминает об этом так: «Болел сильно, месяцами лежал в больницах. Пять лет не мог ходить, пропадал слух, мышцы атрофировались, суставы отказывали, появлялись контрактуры. А ещё — сильные боли, температура около 40 градусов — годами! Большие дозировки гормонов, которые меняли внешность. В результате — первая группа инвалидности».

Фото © Из личного архива Владимира

«Я очень хорошо помню тот период и каждого человека, с кем мне довелось поговорить по душам, кто оставил какой-то отпечаток и укрепил меня в мысли, что я нормальный, что я справляюсь», — рассказывает Владимир. От болезни Стилла он в итоге вылечился полностью, смог снова ходить. Но за углом его подкараулила клиническая депрессия. Мужчина думал, что справится сам, запустил это состояние. Но потом начал пить антидепрессанты и пошёл к психологу. «Этот опыт оказался удивительным! Именно мой психолог сказала, что у меня бы могло получиться консультировать самому. Я начал учиться», — вспоминает наш герой. Кстати, Владимир дружит с Яной и проект они делают вместе.

Начать практику в формате «собеседник на час» Владимиру посоветовала именно Яна. Мужчина был предупреждён обо всех трудностях и разработал собственный метод работы в кризисных ситуациях. Ему могут написать в тяжёлом состоянии. «Тогда я сначала узнаю, в безопасности ли собеседник сейчас, нужна ли медицинская помощь или присутствие сотрудников полиции», — делится Владимир.

Как Владимир возвращает веру в людей, мир и что всё в итоге будет хорошо

Владимир подходит к своей работе очень серьёзно. Фото © Из личного архива Владимира

У Владимира есть случаи из практики, которые запомнятся ему надолго. В самом начале у него был довольно тяжёлый клиент, который не выдерживал своего тяжёлого детского опыта и не верил, что в жизни может произойти что-то хорошее. Их общение Веденикин описывает так: «Это не были сессии в прямом смысле, но в разговорах я возвращал ему авторство жизни, возможность почувствовать себя способным изменить всё». В конце цикла занятий мужчина стал сам подбадривать Владимира — это значило, что подход сработал. А потом он позвонил Веденикину по видеосвязи и познакомил собеседника со своей невестой.

А ещё Владимиру звонила неизлечимо больная девушка, которая сказала, что ей осталось жить несколько месяцев. «Она хотела просто говорить, чтобы не о болезни, чтобы не было в голосе её собеседника жалости. Я её понимал прекрасно!» — рассказывает Владимир. В результате этого общения он вновь вспомнил, насколько важна обстановка, которую создают вокруг человека другие люди.

Дмитрий и умение слушать

Дмитрий, пожалуй, единственный среди наших героев не имеет психологического образования. Фото © Из личного архива Дмитрия

Дмитрию 46 лет, он живёт в Москве. Его основная профессия — менеджер по продажам. К работе «другом на час» он относится как к хобби. Сначала он сам воспользовался услугами такого собеседника: Дмитрий проходил через тяжёлый развод, ему надо было выговориться. А потом подумал разместить своё объявление. По мнению мужчины, главные качества для собеседника на час — это «умение слушать по-настоящему, не перебивая, без спешки и дать человеку высказаться, чтобы у него было ощущение, что его слова действительно важны для меня». А ещё очень важно чувствовать эмоции того, с кем разговариваешь, отказаться от осуждения и быть честным. Поэтому Дмитрий сразу предупреждает клиентов: он не психолог.

По словам Дмитрия, к нему обычно обращаются женщины, которым около сорока лет. «У них есть небольшие проблемы с противоположным полом», — говорит Дмитрий. Многие из дам переживают разводы, и от бесед с «другом на час», который прошёл то же самое, становится легче. К тому же тлетворное влияние соцсетей работает и на психику. «В нашу цифровую эпоху люди боятся, они разучились говорить, что им больно, прямо в глаза. В соцсетях видишь только успешный успех: красивые автомобили, курорты... От такого можно почувствовать себя ущербным», — говорит Дмитрий.

Не просто «друг на час», а смысл жить для других

У Дмитрия есть отличная история из практики. К нему обратилась успешная женщина около 40 лет, юрист. Она рассказала, что получила премию, но ей не с кем поделиться даже этой радостью: девушка живёт одна, а человека, который бы искренне порадовался за неё, а не за её деньги, рядом не было. Дмитрий понял, что «одиночество также носит дорогие костюмы, может прятаться за иномарками и должностями». И эта же успешная юристка говорила ему, что иногда хочет стать кассиршей в магазине ради человеческого тепла и вопроса «Как дела?».

Вера и бесконечные обнимашки

Вера — обниматель по призванию. И арт-терапевт по профессии. Фото © Из личного архива Веры

Вера родилась в Новокузнецке Кемеровской области, и 10 лет живёт в Москве. По профессии она — арт-терапевт, а в качестве подработки решила разместить объявление обнимателя. «Я в какой-то момент осознала, что далеко не у всех есть такая способность, как у меня, пропускать через себя и контейнировать огромное количество эмоций. И я поняла, что могу помочь в этом другим людям, потому что очень многие ходят зажатые и запакованные», — говорит девушка. Она — эмпат. Это значит, что Вера может считывать человеческие эмоции не только в близком контакте, но и, например, на улице или в метро. Она сравнивает свою работу «обнимателя» с плакальщицами на Руси: те тоже помогали людям контейнировать свои эмоции, то есть переживать их в безопасной, поддерживающей обстановке.

К тому же наша героиня увидела новость о девушке из Швейцарии, что выложила похожее объявление — и к ней выстроилась очередь. «Ко мне пока что она не выстроилась, я себя не раскручивала в этом направлении», — делится Вера. Ей поступило где-то четыре или пять заявок, и никто пока не дошёл до сеанса. Вера понимает: трудно довериться постороннему человеку, особенно в случае объятий. Для девушки, учитывая её психотерапевтическое образование, ключ к здоровому проживанию эмоций — в переносе их из подсознания в сознание. «Всё, что находится в подсознании, всё, что не находится в фокусе, оно нами управляет, и мы это изменить не можем», — говорит Вера.

В современном мире новые профессии возникают буквально каждый год. Ещё лет пять назад никто не знал, кто такой промпт-инженер, а год назад вам даже в Сколкове вряд ли объяснили бы, что такое вайбкодинг. Но люди всегда находят самые невероятные методы заработка. А недавно Life.ru писал, как 60 россиянок час простояли на гвоздях с важной целью.