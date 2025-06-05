Таролог раскрыл всю правду о чувствах Бородиной к новому мужу — то, что он увидел в картах, шокирует

Третье замужество телеведущей прошло в строгой секретности — только самые близкие друзья стали свидетелями счастливого момента. Life.ru рассказывает о тайной церемонии и делится эксклюзивными подробностями торжества.

Тайная свадьба во Дворце бракосочетания

Эксперт рассказал о совместимости Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Фото © Telegram / Ксения Бородина

3 июня 2025 года стало особенным днём для 42-летней Ксении Бородиной — она в третий раз сказала заветное «да». На этот раз избранником телеведущей стал 36-летний блогер Николай Сердюков, с которым они встречаются уже больше года. Молодожёны решили обойтись без помпезных торжеств и пригласили на церемонию только самых близких людей. Свадьба прошла во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе — месте, которое уже стало традиционным для звёздных пар.

В личном блоге Ксения поделилась трогательными кадрами с торжества. На видео заметно, как счастливая невеста буквально светится от радости, а жених не может скрыть волнения. Простое белое платье подчёркивало естественную красоту Бородиной, а Николай выбрал классический тёмный костюм.

Ольга Орлова расплакалась на свадьбе лучшей подруги, Ксении Бородиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Особенно трогательным моментом стал тост Ольги Орловой, которая не смогла сдержать слёз: «Если бы ты не появился в жизни Ксюши, тебя надо было бы придумать». Эти слова лучшей подруги невесты показали, насколько важен Николай для счастья телеведущей.

После официальной части молодожёны и их гости отправились в один из московских ресторанов, где продолжили празднование в тёплой семейной атмосфере. Никаких лишних глаз, никаких папарацци — только самые дорогие люди разделили радость новой семьи.

Что говорят звёзды о будущем союза

Таролог ответил, как долго продлится брак Ксении Бородиной. Фото © Telegram / Ксения Бородина

Насколько крепким окажется третий брак популярной телеведущей? Life.ru обратился к эксперту по парной совместимости и тарологу Борису Заку, который проанализировал перспективы звёздной пары. Анализ дат рождения показал интересные особенности характеров молодожёнов. И Николай, и Ксения стремятся к балансу в отношениях, готовы идти на компромиссы. Однако есть подводный камень — обоим сложно открыто выражать свои чувства.

«Анализ показал, что и Николай, и Ксения ориентированы на поиск баланса в отношениях, оба стремятся к тому, чтобы в отношениях договариваться, идти на компромисс. Но в то же время этому может мешать сложность с выражением собственных чувств. А без этого трудно договариваться», — рассказал о результате эксперт. А теперь рассмотрим каждого в паре по отдельности.

Ксения боится обидеть словом

Телеведущая по природе своей дипломат — она старается построить разговор так, чтобы не задеть собеседника. Но эта деликатность играет с ней злую шутку: Ксения Бородина часто держит негативные эмоции в себе, боясь расстроить близкого человека.

Николай — человек-загадка

Блогер, наоборот, крайне закрыт даже с самыми близкими людьми. Он десять раз подумает, стоит ли делиться своими переживаниями или лучше промолчать. Такая скрытность может создавать дистанцию в отношениях.

Ксения Бородина вышла замуж в третий раз за блогера Николая Сердюкова — мнение таролога. Фото © Telegram / Ксения Бородина

Ещё одно различие в характерах — Николай подходит ко всему основательно, стремится делать всё идеально. Ксения же позволяет себе быть более расслабленной, не боится ошибок и переделок. Эксперт советует жениху умерить свой перфекционизм и дать жене право на собственный подход к делам.

Прогноз от таролога: сколько продлится брак Бородиной и Сердюкова

Борис Зак провёл специальный расклад на картах Таро, чтобы заглянуть в будущее звёздной пары. Результаты получились неоднозначными. Карты показали, что Николай испытывает к Ксении искренние тёплые чувства. Правда, яркой влюблённости эксперт не увидел — скорее доверие и ощущение спокойствия рядом с избранницей. А вот с чувствами Ксении всё сложнее. Телеведущая относится к мужу более сдержанно и, возможно, даже в чём-то разочарована. При этом рядом с Николаем она чувствует себя хрупкой девочкой под защитой надёжного мужчины.

Опасность мужского доминирования

Третий брак Ксении Бородиной может быть не последним, по мнению таролога. Фото © Telegram / Ксения Бородина

Главную угрозу браку таролог видит в излишней маскулинности Николая. Ксения терпелива, но нумерология предупреждает: и её терпению когда-нибудь приходит конец. Мало того, у обоих супругов очень удачный потенциал, но есть нюанс: такие люди нередко вступают в брак три и более раза за жизнь. Хорошая новость: они обычно расстаются друзьями — без скандалов и драм. На ближайший год карты развода не показывают, но Ксения уже сейчас допускает мысль, что этот брак может быть не последним. Если пара разойдётся, виновником, скорее, станет Николай из-за своего стремления доминировать.

Личное пространство — ключ к счастью

Эксперт дал молодожёнам важный совет: им критически необходимо личное пространство в доме. И Николай, и Ксения — люди, которым важно иметь собственную территорию, куда никто не имеет права вмешиваться. «Им нужны отдельные комнаты, где каждый обустроит всё по своему вкусу», — объясняет Борис Зак. «Пусть там будет кажущийся бардак — его всё равно нельзя трогать».

История любви: от Эрмитажа до алтаря

История любви Ксении Бородиной и Николая Сердюкова — от знакомства до свадьбы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Роман Ксении и Николая начался в 2024 году и сразу привлёк внимание поклонников телеведущей. После двух неудачных браков многие сомневались, готова ли она снова поверить в любовь. Пара познакомилась в кругу общих знакомых. Николай Сердюков — успешный блогер и предприниматель, который сумел завоевать сердце осторожной после двух разводов Ксении.

В декабре 2024 года Николай решился на серьёзный шаг. Во время романтической поездки в Санкт-Петербург — прямо в зале Эрмитажа — он встал на колено и сделал возлюбленной предложение. Ксения Бородина призналась, что совершенно не ожидала такого поворота событий. От предложения до свадьбы прошло ровно полгода. Пара не спешила с организацией торжества, тщательно продумывая каждую деталь. В итоге они выбрали камерный формат — только близкие друзья и родственники.

Камерная свадьба Ксении Бородиной прошла только для самых близких. Фото © Telegram / Ксения Бородина