«Хочется поворчать»: Александр Маршал раскрыл, что его пленило в молодой избраннице

В 2017 году Александр Маршал встретил Карину Нугаеву — журналистку, которая оказалась младше артиста на 36 лет. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, певец утверждает: их чувства искренние, а цифры в паспорте не имеют значения. Об этом сообщает Пятый канал.

Александр Маршал рассказал о своей возлюбленной. Видео © Пятый канал

«Как она влияет? Своей молодостью и красотой. Иногда хочется поворчать, а я торможу, потому что понимаю, что в этот момент я уподобляюсь каким-то своим воспоминаниям о моих дедушках, папе, маме, когда они ворчали, когда я что-то делал не так», — признался артист.

Сомнения окружающих и слухи о корысти Карину не смутили — пара вместе уже восемь лет. За это время они не только сохранили отношения, но и задумались о совместных детях. Однако официально оформлять союз Маршал не спешит, предпочитая жить по велению сердца.

«Я не хочу это афишировать. Как господь управит, так и будет. Всё в его власти», — сказал Маршал.

Психологи отмечают: для многих артистов союз с молодой женщиной — способ продлить ощущение молодости и найти новый смысл жизни. Но в случае Маршала, похоже, речь идёт о настоящей привязанности, где возраст уходит на второй план.