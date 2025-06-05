«Хочется поворчать»: Александр Маршал раскрыл, что его пленило в молодой избраннице
Маршал рассказал об отношениях с Кариной Нугаевой, которая моложе его на 36 лет
Александр Маршал. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В 2017 году Александр Маршал встретил Карину Нугаеву — журналистку, которая оказалась младше артиста на 36 лет. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, певец утверждает: их чувства искренние, а цифры в паспорте не имеют значения. Об этом сообщает Пятый канал.
Александр Маршал рассказал о своей возлюбленной. Видео © Пятый канал
«Как она влияет? Своей молодостью и красотой. Иногда хочется поворчать, а я торможу, потому что понимаю, что в этот момент я уподобляюсь каким-то своим воспоминаниям о моих дедушках, папе, маме, когда они ворчали, когда я что-то делал не так», — признался артист.
Сомнения окружающих и слухи о корысти Карину не смутили — пара вместе уже восемь лет. За это время они не только сохранили отношения, но и задумались о совместных детях. Однако официально оформлять союз Маршал не спешит, предпочитая жить по велению сердца.
«Я не хочу это афишировать. Как господь управит, так и будет. Всё в его власти», — сказал Маршал.
Психологи отмечают: для многих артистов союз с молодой женщиной — способ продлить ощущение молодости и найти новый смысл жизни. Но в случае Маршала, похоже, речь идёт о настоящей привязанности, где возраст уходит на второй план.
Одним из таких артистов является также Кай Метов — его возлюбленная младше певца на 27 лет. Однако пара не спешит узаконить свои отношения, что вызывает вопросы у поклонников творчества Метова. Ранее сваха рассказала, что отсутствие штампа в паспорте для их пары не такой уж важный момент.