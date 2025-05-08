Сваха объяснила, почему Кай Метов не женится на молодой возлюбленной

Музыкант Кай Метов продолжает оставаться заметной фигурой на эстраде. Несмотря на десятилетия трансформаций в шоу-бизнесе, артисту удаётся сохранять актуальным своё творчество. В его личной жизни также есть постоянство – ему всегда нравились девушки помоложе. Сейчас его спутницей является Анастасия Рожкова, которая моложе артиста на 27 лет. О перспективах их отношений рассказала порталу «Страсти» сваха Анна Осипова.

По мнению эксперта, привлекательность, успешность и творческий статус Кая Метова позволяют ему очаровывать молодых женщин. Осипова считает, что для артиста его партнёрша в таком возрасте может быть источником восхищения, одобрения и мотивации. Рядом с ней он и сам чувствует себя моложе и энергичнее, что подпитывает его созидательную деятельность.

Многих волнует вопрос, почему пара не спешит закрепить отношения официально. Осипова убеждена: наличие или отсутствие штампа в паспорте не является определяющим фактором для счастья союза. Ни один брак не спасся благодаря формальности, и ни одна любовь не разрушилась из-за её отсутствия.

«Тратить драгоценную энергию на то, чтобы «выбивать» из мужчины согласие на официальный брак – дело неблагодарное, и если людям много лет хорошо вместе и их всё устраивает, так зачем что-то менять? Только потому, что социум диктует свои правила? Так правила на то и существуют, чтобы их нарушать», — утверждает сваха.