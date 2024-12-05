Кай Метов рассказал о профессиях внебрачных детей и отношениях с моделью

Известный певец Кай Метов поделился редкими подробностями о своей личной жизни и внебрачных детях. В интервью «Телепрограмме» он рассказал, что его 28-летняя дочь Анастасия и 26-летний сын Рик активно занимаются творчеством. Анастасия недавно окончила Московскую консерваторию, а Рик также увлечён творческими проектами. Метов подчеркнул, что, несмотря на их взрослый возраст, важно, чтобы у детей был свой жизненный опыт, включая преодоление трудностей и ошибок.

У артиста есть дочь от первого брака, которая живёт в Германии и работает преподавателем в балетной школе. На новогодние праздники Кристина планирует прилететь к отцу вместе с дочерью, что станет для семьи долгожданной встречей.

Метов также рассказал о своих отношениях с моделью Анастасией Рожковой, которая младше его на 27 лет. Пара впервые открыто обсудила свои отношения в эфире передачи «Судьба человека». Анастасия призналась, что их роман начался с дружбы и приятного общения, хотя она прекрасно знала о прошлом артиста. Несмотря на разницу в возрасте, Рожкова и Метов решили построить семью.

По словам певца, Анастасия быстро нашла общий язык с его детьми, так как они практически ровесники. Это позволило им часто проводить время вместе, что укрепило семейные узы. Метов отметил, что наличие надёжного плеча рядом — главное для родителей, а также подчеркнул важность самостоятельного жизненного опыта для детей.

Кай Метов, известный советский и российский автор-исполнитель, певец и композитор, родился 19 сентября 1964 года в Караганде. За свою карьеру он стал Заслуженным артистом РФ, получив это звание в 2015 году, что подчёркивает его вклад в музыкальную культуру страны.

Творчество Метова началось с записи первых песен в 1991 году, среди которых были такие композиции, как «Мама! Я хочу быть пионером» и «Битое стекло». Однако настоящую популярность ему принёс дебютный альбом 1993 года Position №2, заглавный трек которого стал визитной карточкой исполнителя и закрепил его успех на музыкальной сцене.