30 телохранителей и VIP авто: Life.ru раскрыл райдер и цены на концерты певца Кая Метова

Певец Кай Метов запросил в своём райдере 30 телохранителей для своих концертов. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 59-летний исполнитель хита «Где-то далеко идут дожди» ездит по России с гастролями, а в перерывах между ними готов приехать на корпоратив. К слову, певец может дать частный концерт за один миллион рублей. При этом Метов с удовольствием даст интервью онлайн в эфире радио, а фото- или видеосъёмку придётся согласовать с его директором.

Однако основное внимание в райдере уделяется безопасности артиста. Он требует на свои концерты как можно больше охранников. Причём всё зависит от места: на частной вечеринке его должны сопровождать два охранника, во время шоу на концертной площадке — четыре или шесть человек, на выступлении в цирке — десять охранников, а на концерте на стадионе — от 20 до 30 человек. Кай Метов требует столько телохранителей для того, чтобы спастись от фанаток.

Также в райдере певца — три литра сока разных вкусов, фрукты, мясная, сырная, овощная и хлебная нарезки. Метов требует один легковой автомобиль представительского VIP-класса и один микроавтобус для команды.