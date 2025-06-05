У вокалиста группы A-ha обнаружили неизлечимую болезнь

65-летний Мортен Харкет, вокалист легендарной норвежской группы A-ha, сообщил о том, что у него выявлена болезнь Паркинсона. Как пишет The Guardian, прогрессирующее заболевание уже отразилось на его голосе и ставит под сомнение дальнейшую музыкальную карьеру артиста. По словам Харкета, в настоящее время он не испытывает желания петь.

В 2024 году он перенес две нейрохирургические операции в американской клинике Mayo, в ходе которых ему имплантировали стимулирующие электроды в мозг — это значительно улучшило его состояние. Музыкант продолжает работу над новыми композициями, но не уверен, удастся ли довести их до конца. Харкет признал, что не рассчитывает вернуть полный вокальный контроль, но старается адаптироваться к новым условиям.Участники A-ha сообщили, что будут пересматривать будущие планы группы в зависимости от самочувствия вокалиста.

Обращаясь к поклонникам, Харкет попросил не волноваться за него: «Сосредоточьтесь на настоящих проблемах. Обо мне заботятся».

Группа A-ha была основана в Осло в 1982 году. В ее состав входят гитарист Пол Воктор-Савой, клавишник Магне Фурухолмен и Мортен Харкет. Коллектив выпустил несколько международных хитов, включая Take on Me и You Are the One, и девять раз попадал в топ-10 британских чартов.

Болезнь Паркинсона – это медленно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, характеризующееся нарушением двигательной функции, в основном из-за потери клеток, вырабатывающих дофамин, в области черного вещества мозга. Основные симптомы включают тремор, скованность мышц и замедление движений. В настоящее время болезнь Паркинсона считается неизлечимой, но обращение к врачу-неврологу на ранней стадии позволяет значительно замедлить или полностью остановить ее прогрессирование