У вокалиста группы A-ha обнаружили неизлечимую болезнь

Группа A-ha была основана в Осло в 1982 году. В ее состав входят гитарист Пол Воктор-Савой, клавишник Магне Фурухолмен и Мортен Харкет. Коллектив выпустил несколько международных хитов, включая Take on Me и You Are the One, и девять раз попадал в топ-10 британских чартов.