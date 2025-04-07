Риск развития деменции ниже у холостых и разведённых, выяснили учёные
A&D: У одиноких и разведённых меньше шансов столкнуться с деменцией в старости
Одинокий пенсионер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A
Исследование, проведённое учёными из Медицинского колледжа Университета штата Флорида, показало, что пожилые люди, не состоявшие в браке (разведённые или никогда не женатые/замужние), реже страдали деменцией в течение 18-летнего периода наблюдения, чем их женатые/замужние сверстники. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).
В масштабном исследовании, охватившем 24 тысячи участников из более чем 40 центров по изучению болезни Альцгеймера в США, учёные тщательно отслеживали изменения в когнитивных функциях. Ежегодно проводились сканирования мозга и когнитивные тесты, а также собирались данные о различных факторах, включая семейное положение, физические характеристики, образ жизни, историю болезни и генетическую предрасположенность к деменции.
В ходе исследования более чем у 20% участников развилась деменция. Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдался среди состоящих в браке: когнитивные нарушения были диагностированы у почти 22% этой группы. Частота развития деменции у овдовевших была примерно такой же.
Неожиданно для исследователей, деменция была выявлена лишь у 12-13% разведённых и никогда не состоявших в браке участников. У этих групп также наблюдалась меньшая вероятность перехода лёгких когнитивных нарушений в более тяжёлую форму.
Причины таких различий пока не ясны. Специалисты предполагают, что повышенный риск развития деменции у женатых и замужних людей может быть связан с сочетанием социальных и поведенческих факторов.
А ранее психологи перечислил признаки «опасного» одиночества. Как отмечают специалисты, пожилые люди чаще всего ощущают себя одинокими. Однако эксперты также выразили обеспокоенность по поводу молодёжи, особенно зумеров, которые в этом плане не отстают от старшего поколения.