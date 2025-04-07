Риск развития деменции ниже у холостых и разведённых, выяснили учёные

Исследование, проведённое учёными из Медицинского колледжа Университета штата Флорида, показало, что пожилые люди, не состоявшие в браке (разведённые или никогда не женатые/замужние), реже страдали деменцией в течение 18-летнего периода наблюдения, чем их женатые/замужние сверстники. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

В масштабном исследовании, охватившем 24 тысячи участников из более чем 40 центров по изучению болезни Альцгеймера в США, учёные тщательно отслеживали изменения в когнитивных функциях. Ежегодно проводились сканирования мозга и когнитивные тесты, а также собирались данные о различных факторах, включая семейное положение, физические характеристики, образ жизни, историю болезни и генетическую предрасположенность к деменции.



В ходе исследования более чем у 20% участников развилась деменция. Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдался среди состоящих в браке: когнитивные нарушения были диагностированы у почти 22% этой группы. Частота развития деменции у овдовевших была примерно такой же.

Неожиданно для исследователей, деменция была выявлена лишь у 12-13% разведённых и никогда не состоявших в браке участников. У этих групп также наблюдалась меньшая вероятность перехода лёгких когнитивных нарушений в более тяжёлую форму.

Причины таких различий пока не ясны. Специалисты предполагают, что повышенный риск развития деменции у женатых и замужних людей может быть связан с сочетанием социальных и поведенческих факторов.