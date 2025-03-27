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27 марта, 14:06

Психологи перечислил признаки «опасного» одиночества

Психолог Шабашин: Нельзя избегать одиночества в барах и соцсетях

Слово «одиночество» может иметь множество значений, от простого уединения до глубокого страдания из-за нехватки друзей или партнёра. Специалисты утверждают, что испытывать это чувство в различных формах — это нормально и естественно. Психолог и кандидат социологических наук Людмила Полянова отметила, что пожилые люди чаще всего ощущают себя одинокими. Однако она также выразила обеспокоенность по поводу молодёжи, особенно зумеров, которые в этом плане не отстают от старшего поколения.

«Я как психолог ярко наблюдаю одиночество и разрозненность у молодёжи. И в первую очередь мы обязаны этим последствиям самоизоляции, удалённой работе и гаджетам», — подчеркнула Полянова в беседе с «Москвой 24».

А вот психолог Илья Шабшин отметил, что отношение человека к одиночеству играет важную роль. Он указал, что существуют люди, для которых это чувство не вызывает страданий. Если человеку комфортно наедине с собой, он может провести в таком состоянии всю жизнь без каких-либо проблем. Обычно такие личности находят пользу в своём уединении, например, посвящая свободное время карьере и саморазвитию вместо того, чтобы проводить его с семьёй или партнёром.

Однако психолог предупредил, что регулярное пониженное настроение, пессимизм и состояние, близкое к депрессии, могут сигнализировать о том, что одиночество становится патологическим. В случае, если в течение полугода не удается справиться с проблемой и состояние не меняется, Шабшин советует обратиться за профессиональной помощью, чтобы предотвратить развитие депрессии. Он также подчеркнул, что избегать одиночества, например, через посещение баров, где контакты становятся поверхностными, не следует; важно прочувствовать одиночество и разобраться в его причинах.

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Ранее психолог назвала семь главных причин возникновения детских травм, которые существенно усложнят жизнь ребёнку, когда он повзрослеет. Например, постоянная критика и недооценка его усилий, например, в учебном процессе, могут привести к формированию у него низкой самооценки. Кроме того, одной из ключевых причин травм является наказание молчанием.

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Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Александра Мышляева
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