Россиянам объяснили, почему «молодеют» болезни Альцгеймера и Паркинсона

В настоящее время в мире наблюдается омоложение нейродегенеративных заболеваний, в частности таких, как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Медики стали ставить диагнозы пациентам до 40 лет. С чем связано данное «омоложение», объяснил директор института мозга Научного центра неврологии, эксперт фонда «Фронтмед», академик РАН Сергей Иллариошкин.

«Хотя вклад генетики в возникновение нейродегенеративных заболеваний в целом не так велик (не более 10 % случаев), их раннее развитие обычно связано с генетическими факторами», — пояснил академик в беседе с aif.ru.

Иллариошкин дополнил, что люди стали раньше заболевать указанными патологиями из-за ухудшения экологии. Эксперт напомнил, что до эпохи Великой промышленной революции XVII века о болезни Паркинсона никто не знал. Число пациентов стало увеличиваться после появления вредных производств и агрессивной агрохимии. По его словам, в настоящее время нейротоксины из класса пестицидов и инсектицидов используются медиками для воспроизведения болезни Паркинсона у грызунов. Кроме того, до конца 1980 годов нейротоксины активно применялись в сельском хозяйстве. Академик предположил, что это могло привести к росту заболеваемости.

Собеседник издания отметил, что коронавирус станет ещё одним импульсом к увеличению случаев заболеваний. По его словам, специалисты уже доказали связь между CoViD-19 и болезнью Альцгеймера, а также, возможно, с болезнью Паркинсона. Учёные и медики ожидают, что в последующие годы произойдёт всплеск заболеваемости, подытожил Иллариошкин.