Какими 10 именами можно назвать девочку, чтобы она удачно вышла замуж и добилась своего

Многое зависит от того, какое имя дано нам при рождении родителями. Речь не только о звучности, красоте или популярности. Да, вас могут задирать в школе из-за того, что вы Роберт или, наоборот, постоянно звать на прогулки, потому что вы Богдан. Это физический план влияния вашего имени. Но есть и сугубо энергетический план. И уже он влияет на вашу судьбу. Например, на то, суждено ли вам будет удачно выйти замуж. В материале поделимся десятью именами, которые заряжены на супружеское счастье.

Имя Любовь

Любовь — это говорящее имя, не так ли? Фото © «Шедеврум»

Девочки по имени Любовь обычно растут милыми и отзывчивыми, в общем, воплощают в себе всё, что заложено в значение их имени. Найти свою судьбу, влюбиться, построить семью, беречь домашний очаг — да, всё это невольно становится приоритетом для Любы. И самое главное — имя не только определяет её главные цели, но и помогает их достигать! Любовь буквально запрограммирована на любовь.

Имя Ева

Ева — это замечательное имя, которое долгое время было в тени из-за того, что с ней ассоциировался первородный грех. Вместе с тем Ева — это имя первой в мире женщины, согласно мировоззрению авраамических религий. Напомним, что авраамическими они называются, потому что «Авраам родил Исаака». Понятно, что Еве нужен свой Адам, ведь имя парное, но всё ещё интереснее: в переводе с древнего иврита «Ева» (иди Хава) — это «дающая жизнь». Поэтому Евы часто реализуются в качестве заботливых жён и матерей, но в будущем, может быть, одна из них сможет оживить нейросеть.

Имя Роза

Роза — замечательное имя. Человек и цветок одновременно. Фото © «Шедеврум»

Роза, Розочка — это имя такое же нежное, как и бутоны одноимённого цветка. Но Розы могут и обнажить шипы, если понадобится. У этого имени есть перевод, «Роза» значит «красивая» и «любимая». Оно просто излучает обаяние и женственность, поэтому в браке такие цветочные девушки прекрасно реализуются. Проблемы начинаются, когда надо выбрать самого достойного из многочисленных поклонников.

Имя Анна

В переводе с древнего иврита «Анна» значит «милостивая», но мужская версия этого имени — Ганнибал. И, подобно своему знаменитому тёзке, который только каким-то чудом не стёр Римскую империю с лица земли, Анны не останавливаются ни перед чем на своём пути. Если Анна хочет гражданский брак, она его получит. Получит она и обряд венчания, если очень сильно захочет. Если девушка, которую назвали в честь бабушки Иисуса Христа, хочет уехать всей семьёй жить в тайгу, подобно отшельникам Антипиным, вы не сможете её остановить.

Имя Оксана

Ну, тут и думать нечего. Оксана — замечательная мать, в принципе верная жена. Фото © «Шедеврум»

Как сказала в беседе с «Вечерней Москвой» шаманка Кажетта Ахметжанова, у имени Оксана есть особенная, нежная и уязвимая энергетика. Почему-то об Оксане хочется позаботиться, даже если у неё всё хорошо. Она станет ласковой и любящей супругой, но только для настоящего мужчины. Взять Оксану под своё крыло — мечта каждого.

Имя Виктория

В молодости Виктория приобретает репутацию роковой красотки. Разбивает не один десяток сердец, но у этого есть объяснение: она просто ждёт своего единственного — мужчину, который будет соответствовать всем её требованиям. Она обязательно найдёт того, кто идеально ей подойдёт, и проведёт с ним всю оставшуюся жизнь.

Имя Екатерина

Екатерина — настоящая императрица! Ей невозможно отказать, от неё невозможно отказаться. Фото © «Шедеврум»

Не просто так при крещении Екатерина II выбрала именно это имя. Оно обладает сверхсильным женским магнетизмом. Они — очень сильные личности, а отношения заводят для того, чтобы создать семью, потому что это вполне в их духе. Каждая Катя — серьёзный и глубокомысленный человек, поэтому планы на создание семьи у неё исполнятся.

Имя Полина

Полина — обаятельная и привлекательная, и этого у неё не отнять. Все мужчины сходят по Полине с ума, иногда бывает даже наоборот. У обладательниц этого имени очень много поклонников, почитателей и обожателей, и они этого внимания, безусловно, заслуживают. Если Полина понимает, что вы — её вторая половинка, она вас так просто не отпустит. Конечно, у Полины получается максимально удачный брак.

Имя Юлия

Юлия не просто любящая и заботливая. Она заинтересована в здоровых отношениях так же, как и вы. Фото © «Шедеврум»

Пожалуй, одно из самых счастливых имён в этой подборке. Во-первых, это женская версия Юлия Цезаря. Во-вторых, для Юлии приоритет — гармония в любви, крепкие отношения, поддержка и взаимопомощь в браке. А ещё у них мягкий характер, поэтому даже тяжёлые периоды с ней можно пережить в бережной обстановке. В браке Юлия обычно счастлива, как и её муж.

Имя Татьяна

Татьяна — это имя, которое сочетает сильную жизненную энергию с непревзойдённым чувством юмора. Жена по имени Таня будет постоянно веселить супруга, и всё это будет сочетаться с неутомимостью и страстью. Она привыкла общаться на равных со всеми, и муж — не исключение. Поэтому в жене по имени Татьяна вы найдёте не только спутницу жизни, но и лучшего друга.